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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sosyal Bilimler Liseleri 12. Ulusal Öğrenci Sempozyumu gerçekleştirildi

İHA

Sosyal Bilimler Liseleri 12. Ulusal Öğrenci Sempozyumu gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığının koordinatörlüğünde bu yıl 12.'si düzenlenen Ulusal Sosyal Bilimler Liseleri Sempozyumu’na Merkezefendi İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi ev sahipliği yaptı.
12. Ulusal Sosyal Bilimler Liseleri Sempozyumu’nun teması İstiklal Marşı kabulünün 100. yılı olan 2021 yılının “İstiklal Marşı Yılı” olması dolayısı ile “100 Yıllık Destan On Kıta Bir Vatan ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu” esempozyum olarak belirlendi.
Çevrimiçi olarak 250 katılımcı ile gerçekleştirilen sempozyum açılışına MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, MEB Daire Başkanları Serkan Kocabaş ve Mustafa Kışan, PAÜ Rektör Yardımcısı Mustafa Kısaç, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, PAÜ Prof. Dr. Süleyman Solmaz, Prof. Dr. Türkan Erdoğan, Prof. Dr. Turgut Tok, Doç. Dr. Dilek Çetindaş, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici sempozyum açılış konuşmasında “Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün koordinesinde ilki 2009 yılında düzenlenen Sosyal Bilimler Liseleri Öğrenci Sempozyumu’nun 12’ncisi Denizli’mizde, İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesinde gerçekleştirilmektedir. Sempozyumuza hoş geldiniz. Sempozyumun öğrenci, öğretmen ve yöneticilerimize farklı bakış açıları kazandırmasını temenni ediyorum. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Genelgeleriyle 2021 yılı, “Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı Yılı” olarak ilan edilmiştir. Bu karar doğrultusunda ülkemizde Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı’nın önemi ve değerinin ortaya konulması çerçevesinde çalışmalar yapılmaktadır.
Sosyal Bilimler Liseleri 12. Ulusal Sempozyumu’nun teması “100 Yıllık Destan, 10 Kıta 1 Vatan ve Mehmet Akif Ersoy” olarak belirlenmiştir. Sempozyuma 65 okuldan, 70 bildiriyle katılan öğrencilerimiz Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı’mızın millî ve manevi yönlerini ortaya koyarak akademik dünyamıza katkı sunacaklardır. Bildirileriyle İstiklâl Marşı’mızı ve Mehmet Akif Ersoy’u farklı perspektiflerden araştırıp inceleyerek ebedileştiren öğrencilerimizi ve onlara danışmanlık yapan öğretmen ve yöneticilerimizi kutluyorum. Sempozyumun gerçekleşmesini sağlayan İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisemizin değerli yönetici, öğretmen ve öğrencileri ile sempozyum paydaşımız Pamukkale Üniversitesinin değerli akademisyenlerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum” dedi.

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