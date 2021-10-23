Eğitim İçin El Ele'de 14. yıl İlk ders zilini Başkan Zolan çaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğitim İçin El Ele'de 14. yıl İlk ders zilini Başkan Zolan çaldı

İHA

Eğitim İçin El Ele'de 14. yıl İlk ders zilini Başkan Zolan çaldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin 14 yıl önce hayata geçirdiği “Eğitim İçin El Ele” projesinde yeni eğitimöğretim dönemi başladı. Yeni eğitim öğretim dönemi ilk ders zilini çalan Başkan Zolan, "Sizler bizim geleceğimiz, göz bebeğimizsiniz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından 14 yıl önce hayata geçirilen Eğitim İçin El Ele projesinde yeni eğitim öğretim dönemi törenle başladı. Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gönüllü eğitmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyerek, "Eğitim için El Ele projemiz 14. senesini yaşıyor. 14 yıl önce başlayan bu yürüyüş hiç kesintiye uğramadan bugüne geldi. Bu işin içinde, ruhunda gönüllülük var. Gönüllülük olan bir yerde başarı ve güzellik vardır. Kuruluşundan bugüne eğitim veren, hem öğrencilik yapıp hem de kendinden sonra gelen gençlere ışık olmak için gayret gösteren değerli gönüllü öğretmen kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Esas olan gönüllü olmak, gönülden yapmaktır" dedi.

"Tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz"
Üniversiteye hazırlanan gençlere seslenen Başkan Osman Zolan, şöyle konuştu: "İnşallah burada aldığınız eğitimle hayalinizde kurduğunuz bölüm ve okullara yerleşmeyi Allah’ım nasip etsin. Burada belli bir disiplin ve çerçevede eğitimler sürecek. Büyükşehir Belediyesi olarak derslerimizin dışında da gençlerimize birçok imkanlar sunuyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz, göz bebeğimizsiniz. Sizlerin başarılı olması demek, bu ülkenin geleceğinin sağlam olması demektir. Sizlerin donanımlı olması demek, geleceğe daha güvenle bakmamız demektir. Sizler bizden daha başarılı olacaksınız. Ülkemizi, şehrimizi daha ileriye, daha yukarıya, daha güzele götüreceksiniz" dedi. Konuşmaların ardından Başkan Zolan, yeni eğitim öğretim döneminin ilk ders zilini çaldı.

Eğitim İçin El Ele
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından yürütülen Eğitim İçin El Ele, 20082009 eğitim öğretim yılında hayata geçirildi. Lise son sınıf ve lise mezunu olmak üzere üniversite sınavına hazırlananlara ücretsiz eğitim verilen projede, üniversite son sınıf öğrencileri gönüllü eğitmenler olarak yer alıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi'nde verilecek eğitimlerde kullanılacak kitap ve deneme sınav setleri de Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kurslar açıldı, büyükler büyük ilgi gösterdi 1200 Evler Aktif Yaş Alma Merkezi’ne yoğun ilgi
YEREL HABERLER Kurslar açıldı, büyükler büyük ilgi gösterdi 1200 ...
EKB, Başkan Zolan başkanlığında Denizli'de toplandı Büyükşehir, EKB toplantısına ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER EKB, Başkan Zolan başkanlığında Denizli'de ...
Merkezefendi galibiyet peşinde
YEREL HABERLER Merkezefendi galibiyet peşinde
Denizli'de FETÖ'cülere operasyon; 15 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli'de FETÖ'cülere operasyon; 15 tutuklama
Denizli’de FETÖ operasyonu: 15 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli’de FETÖ operasyonu: 15 tutuklama
Sosyal Bilimler Liseleri 12. Ulusal Öğrenci Sempozyumu gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Sosyal Bilimler Liseleri 12. Ulusal Öğrenci ...
Denizli, sağlıkçılara ithafen yapılan heykelleri tartışıyor (2)
YEREL HABERLER Denizli, sağlıkçılara ithafen yapılan heykelleri ...
Üniversite öğrencilerine yardım kampanyasında anlamlı destek
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerine yardım kampanyasında anlamlı ...
Başkan Zolan, "Yenilenebilir enerjide ülkemiz çığır açtı"
YEREL HABERLER Başkan Zolan, "Yenilenebilir enerjide ülkemiz çığır ...
Bakan Dönmez: Yer altı doğal gaz depolarımızın 4'te 3'ü dolu
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Yer altı doğal gaz depolarımızın 4'te ...
Çalışan kadınlara kanser eğitimi verildi
YEREL HABERLER Çalışan kadınlara kanser eğitimi verildi
Bakan Dönmez: “Yerli ve yenilenebilir enerjiye dayalı kurulu gücümüz yüzde 65 seviyelerinde”Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:“1 puanlık artış 250 milyon dolarlık ithalatın önüne geçiyor”
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: “Yerli ve yenilenebilir enerjiye dayalı ...
Pamukkale Belediyesi okullarda sıfır atık dersi veriyor
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi okullarda sıfır atık dersi ...
87 yaşında gençlere taş çıkarıyor 87’lik Hatice Nine, ekmeğini sokaktan kazanarak gençlere örnek oluyor
YEREL HABERLER 87 yaşında gençlere taş çıkarıyor 87’lik Hatice Nine, ...
Bakan Dönmez: “Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ’ın satılması söz konusu değildir” “Doğal gaz depolarının 4’te 3’ü dolu”
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: “Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ’ın ...
Bağbaşı Zeytinköyspor BAL’a hazır
YEREL HABERLER Bağbaşı Zeytinköyspor BAL’a hazır
Pamukkale Köklerden Göklere Bilim Şenliği kapılarını ziyaretçilere açtı
YEREL HABERLER Pamukkale Köklerden Göklere Bilim Şenliği kapılarını ...
Denizli, sağlıkçılara ithafen yapılan heykelleri tartışıyor
YEREL HABERLER Denizli, sağlıkçılara ithafen yapılan heykelleri ...
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasına ‘Erişilebilirlik’ belgesi
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasına ...
Denizlispor, U19 takımı ile antrenman maçı yaptı
YEREL HABERLER Denizlispor, U19 takımı ile antrenman maçı yaptı
Denizli ‘İmam hatip okulları başarılı örnekler sergisi’ finallerinde Türkiye üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Denizli ‘İmam hatip okulları başarılı örnekler ...
DENİB Akademiden ‘Etkili Raporlama ve Geri Bildirim Verme Eğitimi’
YEREL HABERLER DENİB Akademiden ‘Etkili Raporlama ve Geri Bildirim ...
Pamukkale’deki muhtarlar, ‘Beyaz Cennet’i gün doğumu ile havadan izledi
YEREL HABERLER Pamukkale’deki muhtarlar, ‘Beyaz Cennet’i gün doğumu ...
Başkan Zolan, PAÜ'yü kazanan gençlere Denizli'yi anlattı
YEREL HABERLER Başkan Zolan, PAÜ'yü kazanan gençlere Denizli'yi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.