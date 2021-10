Her el titremesi kişinin Parkinson olduğu anlamına gelmiyor

El titremesi rahatsızlığının her yaştan insanlarda görülebilen sorunlardan biri olduğuna söyleyen Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hekimlerinden Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan, hastalığın nedenleri ve tedavi yöntemlerine kadar birçok konuya dikkat çekerek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.



El titremeleri, günlük hayatı zorlaştırırken bir yandan da toplum içine girince de rahatsız olmamıza sebep olabiliyor. En sık görülen el titreme şikayetleri, Parkinson’daki el titremesi ile olup olmadığı ise vatandaşlar tarafından ayırt edilemiyor. Sık sık hastaların el titremesi nedeniyle kendisine başvurduğunu dile getiren Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan, “El titremesi şikayeti son zamanlarda hastalarda çok sık karşılaştığımız bir sağlık problemi. Genç yaşlı ayırt etmeksizin el titremesi birçok kişide görülebiliyor ve bu titremeler Parkinson hastalığı ile karıştırılabiliyor” dedi.



“Her el titremesi kişinin Parkinson hastası olduğunu göstermez”

El titremesi şikayetiyle kendisine başvuran hastaların Parkinson oldukları endişesine değinen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan, “Parkinson hastalığında sadece el titremeleri değil hareketlerde yavaşlama olur. Parkinson hastalığında bizim beklediğimiz sadece el titremesi değil hareketlerde yavaşlama gibi farklı belirtilerin değişiklik ettiği bir tablodur. Titreme bazen çok geç olabilir. Tek elde başlar sonra diğer ele geçer. Parkinson’da titreme özelliği hasta genellikle otururken ve istirahat halindeyken bile elinde işte para sayma, hap yapma tarzında dediğimiz bir titreme çeşitleri vardır bu yüzden her el titremesini Parkinson olarak değerlendirmemek gerekir” dedi.



“Aşırı kafein tüketimi de el titremesine sebep olabiliyor”

Titremelerin nedenleri üzerine de konuşan Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan, aşırı kafein tüketiminin titremelere sebep olduğunu aktardı. Prof. Dr. Erdoğan, “Bize gelen hastalar daha çok fizyolojik tremor dediğimiz yorgunluk, aşırı kafein tüketimi gibi şikayetler ya da ailesel, yapısal bir özellik gösteren nedenler. Hastayı rahatsız edebilen bir durum olan heyecanlanması ile sinirlenme durumunda öfkelenmesi ya da ince iş gerektiren faktör çay, kahve gibi bardaktan içerken el titremesi şikayeti hastanın günlük hayatını etkileyen faktörlerdir. Titreme siz kafanıza taktıkça daha da artar ve sizi rahatsız eder. Ayrıca insanların sosyal hayatını da etkiler. Toplum içine girince de rahatsız duymanızı sağlar. Titremeler çok rahatsız ediyorsa, günlük hayatı etkiliyorsa altında yatan nedenlere bakılarak tedavi etmek gerekir. Her titremenin Parkinson sanılması kanısı doğru değildir” diye konuştu.

