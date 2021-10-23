Fazla yüklenen kamyon telefon tellerine çarptı

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Denizli’de bez yüklü kamyon ara sokakta seyir halindeyken telefon tellerine takıldı. Takılma sonucu gerilen tellerin bağlı olduğu direklerde hasar meydana geldi.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesinde meyana geldi. Edinilen bilgilere göre; ara sokağa giren bez yüklü 20 SH 406 plakalı kamyon sürücüsü yükünün yüksekliğini hesap edemeyince telefon tellerine takıldı. Kaza sonucu teller koparken direklerde ise hasar meydana geldi. Kamyon sürücüsü kazanın ardından arkasına bakmadan giderken, mahalle sakinleri ise tepki gösterdi.

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