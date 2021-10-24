93 yaşında çıtlık ağacından nazarlık yapıp satıyor

Denizli’nin Çameli ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Durmuş Yıldırım, 20 yıldan bu yana çıtlık ağaçlarından el işçiliğiyle yaptığı nazarlıkları satarak geçimini sağlıyor.



Denizli’nin Çameli İlçesine bağlı Kapuz Mahallesi’nde yaşayan 93 yaşındaki Durmuş Yıldırım 20 yıldan bu yana çıtlık ağaçlarından küçük el aletleri kullanarak yaptığı nazarlıkları satarak geçimini sağlıyor. Küçük el testeresiyle veya keserle kestiği çıtlık ağaçlarını zımparayla düzelten, boyamasını da yaparak nazarlık haline getiren Yıldırım, ileri yaşına rağmen günde 67 nazarlık yapabiliyor.



Her evde ve insan vücudunda nazarlık bulunması gerektiğini anlatan Yıldırım, “Çıtlık ağacı eskiden ebeler dedelerden öküzlerde eveli boyunduruk olurdu, tarlalar sürülürdü. Şimdi adam çift sürerken zelve şubu kırıp düğlek tuttuğu zaman atlar düğleği sevmez sabanı bırakır kaçardı. Bu çıtlık ağacından öküzün sağına soluna takılırdı, o zaman düğlekte gelemez nazarda gelemez. Ben Hayri devle kültür üzerine üç telli saz üzerineydim. Kendi halime bunu öğrendim. Çok yürürlüğe girdiğinden öneme aldılar. Tarihe geçti. Hemen tarihe geçti el emeği göz nuru buna devam. 20 yıldır yapıyorum. Bunu çıtlık denilen bir ağaç vardır, nazarlık denilen bu çok mühimdir. Vücudunda evinde illa olacakmış. Hacısı hocası müftüsü hepsi devam dedi. Günlük 67 tane çıkartabiliyorum. Hapsini kendim yapıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.