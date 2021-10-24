Anne ve babasının evindeki yangına müdahale ederken öldü



Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, anne ve babasının yaşadığı evde çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen Taşkın Fırlayış (42), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Güzelköy Mahallesi Gazi Sokak'ta bulunan 2 katlı evin üst katında meydana geldi. Evden yükselen dumanları görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Babası Halil ve annesi Meryem Fırlayış'ın evinde çıkan yangına müdahale etmek için içeri giren Taşkın Fırlayış, dışarı çıkamadı. Olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen evli ve 1 çocuk babası Taşkın Fırlayış'ı evden dışarı çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fırlayış, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



DHA-Genel Türkiye-Denizli / Tavas Deniz TOKAT

2021-10-24 12:31:00



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