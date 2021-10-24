Aşı karşıtı adam virüsten hayatını kaybetti

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Denizli’nin Buldan ilçesinde aşı karşıtı olan 57 yaşındaki adam, korona virüsten dolayı hayatını kaybetti.

Buldan ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde oturan 57 yaşındaki Bekir Sıtkı Seyrek, yakınlarının uyarılarına rağmen aşı yaptırmadı. Bir süre önce virüs belirtileriyle hastaneye giden Seyrek, test sonrası korona virüse yakalandığını öğrendi. Durumu her geçen gün ağırlaşan Seyrek, virüsten hayatını kaybetti.

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