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AK Parti'li Özkan: Ucubelikte yarışan heykeller derhal kaldırılmalı

DHA

AK Parti'li Özkan: Ucubelikte yarışan heykeller derhal kaldırılmalı


Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)-AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Denizli'de Merkezefendi Belediyesi tarafından sağlık personeline ithafen yaptırılan fakat tepki çeken heykellerin kaldırılmasını istedi. Özkan "Vatandaşlarımızı, çocuklarımızı korkutan ve ucubelikte yarışan bu heykellerin elbette bütün dünyada sanat çevrelerinin beklediği gibi derhal kaldırılmasını istiyoruz" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Denizli'de bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sosyal medyada tartışmalara konu olan Merkezefendi Belediyesi tarafından sağlık personeline ithafen yaptırılan heykellerle ilgili konuşan Özkan, "Sanat kabiliyetlerimizi ve vatandaşlarımızın göz zevkini adeta aşağılamak suretiyle, ülkemizi çok farklı bir noktada tartışmanın için sokmaya gayret ediyorlar. Bugüne kadar CHP'nin sanat anlamında kalitesi ve sanatsal değeri olmayan pek çok heykeli hakkında konuştuk. Türkiye ve dünya kamuoyu tartıştı" diye konuştu.
'CHP'LİLER DAHİ KORKUYOR'
Heykellerden CHP'lilerin dahi korktuğunu savunan Özkan, "Ülkemizin yaşadığı süreçle ilgili ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Bugüne kadar maalesef, kalitede belirli bir noktaya gelememiş CHP'nin sanat ve heykelcilik anlayışı, bu kez kalitesizlik ve ucubelikte bir yarış içerisine girip 'acaba, burada kendimizden söz ettirebilir miyiz?' anlayışına sahip olduğunu görüyoruz. Merkezefendi'deki bu heykel şehrimize, sanatımıza, vatandaşlarımıza hatta CHP'ye oy vermiş hemşehrilerimize dahi hakaret ve saldırı niteliğine dönüşmüştür. Vatandaşlarımızı, çocuklarımızı korkutan ve ucubelikte yarışan bu heykellerin elbette bütün dünyada sanat çevrelerinin beklediği gibi derhal kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu.DHA-Politika Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-10-24 15:23:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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