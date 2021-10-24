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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

19 aylık Murat'ın midesinden 17 mıknatıs çıktı

DHA

19 aylık Murat'ın midesinden 17 mıknatıs çıktı


Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de 19 aylık Murat Özdemir'in midesinden, birbirine yapışık halde 17 adet mıknatıs çıkarıldı.
Pamukkale ilçesinde yaşayan Murat Özdemir adlı bebek, geçen hafta aniden rahatsızlanınca kentteki özel bir hastaneye götürüldü. Çekilen röntgende, bebeğin midesinde çok sayıda yabancı cisim bulunduğu belirlendi. Ailesinin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürdüğü Murat Özdemir, tedaviye alındı. Yapılan tetkikler sonucu, Murat bebeğin çok sayıda mıknatıs yuttuğu tespit edildi. Çocuk Gastroenteroloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Kocamaz tarafından ameliyata alınan Murat Özdemir'in midesindeki 5 milimetre boyutunda 17 adet mıknatıs operasyonla çıkarıldı. Bebeğin yuttuğu mıknatısların yapışarak bilezik şeklini aldığı ve mideyi deldiği belirlendi. Özdemir'in Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi devam sürüyor.
'HAYATİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR'
Ameliyatı gerçekleştiren Çocuk Gastroenteroloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Kocamaz, "Çocuklarda mıknatıs yutma çok tehlikeli bir durumdur. Ailelerin bu konuda dikkatli olması yönünde uyarıyoruz" dedi.
Doç. Dr. Kocamaz, hastanın midesinden yabancı cisimleri endoskopi yöntemiyle çıkarttıklarını belirterek, "Yabancı cisimlerin boncuk benzeri mıknatıslar olduğunu gördük. Ameliyatta çıkarmak için kullandığımız aletlere de şiddetli bir şekilde yapıştı. Cisimlerin midenin içini delerek gömüldüğünü fark ettik. Başarılı bir operasyonla mıknatısları mideden çıkardık" dedi.
Mıknatısların 1 aydır çocuğun midesinde olduğunu düşündüklerini dile getiren Doç. Dr. Kocamaz, "Fark edilmeseydi, midedeki delik büyüyebilir, hayati sonuçlar doğurabilirdi. Çocuklar bu tür küçük renkli cisimlere ilgi duyuyorlar. Çocuklarda mıknatıs yutma çok tehlikeli bir durumdur. Pandemi döneminde bu tür olaylar arttı. Ailelerin bu konuda dikkatli olması yönünde uyarıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-10-24 15:29:48

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