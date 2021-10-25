Bilardonun şampiyonları Denizli'de buluştu Denizli’de düzenlenen Ege Bilardo Şampiyonası’nda ödüller sahiplerini buldu

Denizli’de bir bilardo salonunda düzenlenen 3 Bant Özel Ege Bilardo Şampiyonası’na 64 sporcu katıldı. Bilardo şampiyonasında sporcular 4 gün boyunca birbirleriyle ile kıyasıya mücadele etti.



Denizli’de bir bilardo salonunda 21 Ekim Perşembe günü başlayan 3 Bant Özel Ege Bilardo Şampiyonası’na 64 sporcu katılım sağladı. 24 Ekim 2021 Pazar gününe kadar birçok çekişmeli maç gerçekleşti. Şampiyonada son karşılaşmada finale çıkmayı başaran İzmir’den Deniz Karagöl, Denizli’den ise Sacit Çıralı arasında gerçekleştirildi. Kıyasıya final mücadelesinde Deniz Karagöl 30 puan ile birinci, 22 puan ile Sacit Çıralı ikinci oldu. Şampiyonanın üçüncülüğünü ise Halit Ünlü ve Uğur Kaya paylaştı.

Şampiyonanın ardından ilk 3'e giren sporculara kupaları Türkiye Bilardo Federasyonu Denizli Temsilcisi Mehmet Selçuk tarafından verildi. Sporcuların ödülleri ise Murat Andaç, Sinan Kutluay, Koray Kırman ve beraberindekiler tarafından takdim edildi.

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