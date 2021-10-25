Denizli'de araç sayısı 441 bini aştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de araç sayısı 441 bini aştı

İHA

Denizli'de araç sayısı 441 bini aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Motorlu Kara Taşıtları Eylül 2021 istatistiklerine göre, Denizli'de toplam araç sayısı yüzde 4,2 artarak 441 bin 143'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı Eylül ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre; Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Eylül ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Denizli ilinde; 2020 yılı Eylül ayında toplam araç sayısı 423 334 iken, 2021 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 oranında bir artış göstererek 441 bin 143’e ulaştı.

Otomobil sayısı yüzde 4,6 arttı
Otomobil sayısı 2021 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla 213 bin 453’e ulaştı. Denizli’deki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 213 bin 453 adet otomobil, 7 bin 288 adet minibüs, 3 bin 919 adet otobüs, 69 bin 825 adet kamyonet, 12 bin 483 adet kamyon, 76 bin 888 adet motosiklet, 56 bin 191 adet traktör ve 1 bin 096 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü. Oransal olarak en fazla artış yüzde 10,4 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 9 bin 409 adet ile otomobilde gerçekleşti.

13 360 taşıtın devri yapıldı
2021 yılı Eylül ayında Denizli’de toplam 13 bin 360 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada 8 bin 983 adet ile otomobil yer alırken, ardından 2 bin 279 adet ile kamyonet, 707 adet ile traktör, 658 adet ile motosiklet, 302 adet ile minibüs, 246 adet ile kamyon, 163 adet ile otobüs ve 22 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

1 bin 177 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
2021 yılı Eylül ayında toplam 1 bin 177 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 441 adet ile otomobil yer alırken, ardından 315 adet ile motosiklet, 211 adet ile traktör, 170 adet ile kamyonet, 27 adet ile kamyon, 9 adet ile otobüs ve 2’şer adet ile minibüs ve özel amaçlı araçlar geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaybolan sürü dronla bulundu
YEREL HABERLER Kaybolan sürü dronla bulundu
Ünlü sanatçı kaybettiği iddia yüzünden yol kenarında şınav çekti
YEREL HABERLER Ünlü sanatçı kaybettiği iddia yüzünden yol kenarında ...
Devletin oturması için yaptığı evi yarı fiyatına sattı
YEREL HABERLER Devletin oturması için yaptığı evi yarı fiyatına ...
İki kadın onlarca kişinin bakışları arasında tekme tokat kavga etti Babasına şantaj yaptığını iddia ettiği kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü
YEREL HABERLER İki kadın onlarca kişinin bakışları arasında tekme ...
Kaybolan küçükbaşlar drone ile bulundu
YEREL HABERLER Kaybolan küçükbaşlar drone ile bulundu
Bilardonun şampiyonları Denizli'de buluştu Denizli’de düzenlenen Ege Bilardo Şampiyonası’nda ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Bilardonun şampiyonları Denizli'de buluştu Denizli’de ...
Müstakil ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Müstakil ev alevlere teslim oldu
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - HDI Sigorta Afyon Belediyesi: 87-79
YEREL HABERLER Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - HDI Sigorta ...
19 aylık Murat'ın midesinden 17 mıknatıs çıktı
YEREL HABERLER 19 aylık Murat'ın midesinden 17 mıknatıs çıktı
AK Parti'li Özkan: Ucubelikte yarışan heykeller derhal kaldırılmalı
YEREL HABERLER AK Parti'li Özkan: Ucubelikte yarışan heykeller ...
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Bütün büyükelçiler bilmelidir, ülkenin hukukuna herkes saygı duyacak"
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Bütün büyükelçiler ...
Pamukkale’de parke çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Pamukkale’de parke çalışmaları devam ediyor
Aşı karşıtı adam virüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aşı karşıtı adam virüsten hayatını kaybetti
Anne ve babasının evindeki yangına müdahale ederken öldü
YEREL HABERLER Anne ve babasının evindeki yangına müdahale ederken ...
Yanan evin ortasında kalan adam hayatını kaybetti Babasının evinde çıkan yangını söndürmek isterken öldü
YEREL HABERLER Yanan evin ortasında kalan adam hayatını ...
93 yaşında çıtlık ağacından nazarlık yapıp satıyor
YEREL HABERLER 93 yaşında çıtlık ağacından nazarlık yapıp satıyor
Çocuğunun alevlerin arasında kaldığını düşünen baba yangında hayatını kaybetti Yoğun duman sonrası zehirlenen baba hastanede hayatını kaybederken, çocuğunun ise içeride olmadığı öğrenildi
YEREL HABERLER Çocuğunun alevlerin arasında kaldığını düşünen baba ...
Taklalar atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Taklalar atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Üst geçitten düşen adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Üst geçitten düşen adam hayatını kaybetti
Kızılcabölük - Düzcespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Kızılcabölük - Düzcespor (FOTOĞRAFLAR)
Kızılcabölükspor - Bitexen Düzcespor: 0-1
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor - Bitexen Düzcespor: 0-1
Fazla yüklenen kamyon telefon tellerine çarptı
YEREL HABERLER Fazla yüklenen kamyon telefon tellerine çarptı
Her el titremesi kişinin Parkinson olduğu anlamına gelmiyor
YEREL HABERLER Her el titremesi kişinin Parkinson olduğu anlamına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.