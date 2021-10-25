Denizlispor'un yedekleri kupada sahne alacak 



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de haftayı bay takım olarak geçen Altaş Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında evinde Gema Polimer Şile Yıldızspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Çarşamba günü kupaya iyi bir giriş yapmak isteyen Denizlispor'da ligde fazla forma şansı bulamayan oyuncular bu sınavda görev alacak. Teknik direktör Serhat Gülpınar'ın 3'üncü Lig 2'nci grupta mücadele eden rakibine karşı kalede Abdülkadir, savunmada Muhammet, orta sahada Okan, İlhan ve hücumda Tusha gibi oyunculara sans vermesi bekleniyor. Yeşil-siyahlı ekipte geçirdikleri sakatlıkların ardından takımla çalışmalara başlayan Ömer Şişmanoğlu ve Özer'in bu maçta forma giyip giyemeyeceği ise maç saatinde netlik kazanacak. Denizlispor'un Şile Yıldızspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri de satışa çıktı. Biletler, VIP ve loca önü 20 TL, B-D üst, A-E üst 15 TL, A-E alt ve maraton 10 TL, kale arkası 5 TL olarak satışa sunuldu. DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

2021-10-25 12:11:26



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