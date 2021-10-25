Denizli'de Cumhuriyet Kupası Judo Turnuvası'nın 5'incisi yapıldı



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 5'inci Cumhuriyet Kupası Judo Turnuvası sona erdi. 13 ilden 158 sporcunun mücadele ettiği turnuvaya bu yıl ilk kez Azerbaycan, Kırgızistan ve Rusya Federasyonu'ndan 18 sporcu katıldı. Denizli Judo İl Temsilciliği'nin teknik destek verdiği turnuva Atatürk Ortaokulu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Türkiye Judo Federasyonu Genel Koordinatörü Mesut Kapan, Teknik Kurul Başkanı Deniz Şilli, Milli Takım Teknik Direktörü Ahmet Kanbur, yönetim kurulu üyeleri ve davetliler aldı. Geçit töreni renkli görüntülere sahne olan turnuvada, sporcuların dereceye girebilmek için mücadelesi ilgi çekti.

Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz turnuvada yaptığı konuşmada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına düzenlenen bu özel turnuvaya desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti. Başkan Zolan ise, turnuvayı 5'inci kez gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek, organizasyonda mücadele eden tüm sporcuları tebrik etti. Zolan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün liderliğinde milletimizin tam bağımsız Türkiye için verdiği mücadele sonunda cumhuriyetimiz ilan edildi. Bizler de ülkemizi daha ileriye götürmek ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için gayret ediyoruz" dedi.

Turnuvanın genel klasmanında Manisa Büyükşehir Belediyespor birinciliği, Konya Selçuklu Belediyespor ikinciliği, Denizli Büyükşehir Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor üçüncülüğü elde etti.

DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

2021-10-25 12:57:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.