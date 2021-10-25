Denizli’de 8 bin 840 litre karışımlı akaryakıt yakalandı

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Denizli’de karışımlı akaryakıt yükleyen araçları takibe alarak operasyon düzenleyen polis ekipleri 8 bin 840 litre kaçak karışımlı akaryakıt yakaladı.

Denizli’de akaryakıt kaçakçılığını önlemek amacıyla polis ekipleri karışımlı akaryakıt taşıyan araçları takibe alarak, operasyon düzenledi. Durdurularak kontrol edilen araçlarda fiber plastik tank, metal varil ve farklı ebatlardaki bidonlar içerisinde toplam 8 bin 840 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

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