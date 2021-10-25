Denizli’de tütün kaçakçılarına 4 ayrı operasyon: 7 gözaltı

Denizli’de tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik 4 ayrı operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 7 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapan kişilere yönelik 4 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 20 kilogram kıyılmış tütün, 287 bin 400 adet makaron, 47 bin 280 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 3 bin adet sigara yan ürünü, 168 adet bandrol ve 30 adet sigara sarma aleti ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.