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İşyerinde kumar oynayan 5 kişi 6 bin 680 TL cezai işlem uygulandı Denizli'de fuhuş yapan 5 kişiye 4 bin TL ceza kesildi

İHA

İşyerinde kumar oynayan 5 kişi 6 bin 680 TL cezai işlem uygulandı Denizli'de fuhuş yapan 5 kişiye 4 bin TL ceza kesildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 777 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Kumar oynayan 5 kişiye 6 bin 680 TL, 2 fuhuş olayında ise 5 kişiye ise 4 bin 300 TL idari işlem yapıldı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 18 ile 24 Ekim 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 777 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi. Denetimde 2 farklı fuhuş olayında 5 kişiye 4 bin 300 TL idari işlem yapılırken, 5 şüpheliye ise ‘Fuhşa Teşvik Etmek’ suçundan işlem yapıldı. Geçici konaklama yerlerinde ise ekipler 6 ayrı adreste bulunan 95 apart dairesini kontrol etti. Denetimlerde 1 apart yetkilisine 9 bin 832 TL para cezası uygulandı. İşyerinde kumar oynayan 5 şüpheliye 4 bin 300 TL idari işlem yapılırken, 1 şüpheliye ise ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlam’ suçundan işlem yapıldı.
Öte yandan, gerçekleştirilen denetimlerde 1134 kişinin GBT’si ve HES kodu kontrol edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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