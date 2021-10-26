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Denizli’de 'Bütünleştirici Bilim ve Sanat Eğitimi' projesi hayata geçirildi

İHA

Denizli’de 'Bütünleştirici Bilim ve Sanat Eğitimi' projesi hayata geçirildi

Avrupa Birliği destekli yürütülen Aile Sosyal ve Politikalar Bakanlığınca yürütülmekte olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı (IPA) kapsamındaki Denizli Ticaret Odası koordinatörlüğündeki Pamukkale NeziheDerya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi’nin Denizli’de Bütünleştirici Bilim ve Sanat Eğitimi Projesinin tanıtımı yapıldı.

Pamukkale NeziheDerya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen tanıtıma Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Şube Müdürleri Mevlüt Şahin ve Yasin Temel, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen, Denizli Ticaret Odası Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin, okul müdürü ve öğretmenler katıldı.

“Çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz”
İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici yaptığı konuşmasında “Eğitim çalışmalarımızı sürdürürken bize verilen desteklerle daha güçlü ilerliyoruz. Yapılan desteklerin Denizli eğitimine, çocuklarımıza kısacası Denizli’mizin geleceğine yapıldığı inancını taşıyoruz. Denizli hayırseverleri ile anılan bir şehir. Eğitimdeki akademik başarı, sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerdeki başarıların tamamında paydaşlarımızın katkıları çok büyük. Denizli Ticaret Odamıza ve eğitim paydaşlarımıza buradan çok teşekkür ediyorum. Denizli eğitimini her geçen gün yükselen bir ivme ile bir adım yukarı taşımak ve çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz. Tüm bunları eşgüdüm ve kolektif çalışmalarla gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz. Bugünkü projemiz de buna en güzel örneklerden birisidir” dedi.

“Uyumlu ve destekleyici çalışmalara imza attık ve atıyoruz”
Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan konuşmasında “Denizli Ticaret Odası olarak Milli Eğitim Müdürlüğü ile uyumlu ve destekleyici çalışmalara imza attık ve atıyoruz. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir Denizli olmasını canı gönülden istiyoruz. Bunu başarmanın en önemli adımlarından birinin de eğitim olduğunun farkındayız. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle önemli çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz” dedi.
Konuşmaların ardından Denizli’de Bütünleştirici Bilim ve Sanat Eğitimi Projesi’nin tanıtım sunumu gerçekleştirildi. Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici proje sunumu sonrasında Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ve beraberindekilere NeziheDerya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi’ni gezdirerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Denizli’de Bütünleştirici Bilim ve Sanat Eğitimi Projesi, 18 ay süreli ve 143 bin 938,80 Euro bütçeye sahip bir proje olarak onaylandı. Eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması hedeflenen proje, bütünleştirici eğitim için özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılmasını içeriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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