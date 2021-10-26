Geçirdiği felç sonrası, şah damarı darlığı tespit edildi

Kalp ekip işidir diyerek birçok hastayı sağlığına kavuşturan Özel Denizli Tekden Hastanesi kalp ekibinden Kardiyoloji doktoru Uzm. Dr. Nihat Pekel, 81 yaşındaki felç geçiren İbrahim Çetinbağ’ın daralan damarına stent takarak hastayı sağlığına kavuşturdu.



Denizli’de 15 yıl önce açık kalp ameliyatı olan İbrahim Çetinbağ, yaklaşık 1.5 yıl önce geçirdi. Yakınları tarafından Özel Denizli Tekden Hastanesi’ne getirilen Çetinbağ, Kardiyoloji doktoru Uzm. Dr. Nihat Pekel tarafından muayene edildi. Muayenenin ardından Çetinbağ’ın boynunda bulunan şah damarında daralma olduğu ortaya çıktı. Çetinbağ’a Dr. Pekel şah damarı darlığına stent yöntemiyle müdahale ederek sağlığına kavuşturdu.



“İbrahim amca bir buçuk yıl önce felç geçirme şikayetiyle geldi”

Özel Denizli Tekden hastanesi Kardiyoloji doktoru Uzm. Dr. Nihat Pekel, “Yaklaşık bir buçuk yıl önce felç geçirme sebebiyle hastanemize başvurmuştu. Sağ kolunu kullanamayacak derecede güçsüzlük vardı. Hastanemizde Nöroloji kliniğinde yatarak tedavi gördü. Nöroloji doktorlarımızdan Uzm. Dr. Bülent Ünlü’nün yaptığı muayene ve tetkikler sonrasında hastamızın sol şah damarında ciddi daralma tespit edildi. İbrahim amca uzun yıllardır şeker hastası olmasıyla birlikte 2006 yılında açık kalp ameliyatı (Bypass) geçirmiş. Aynı zamanda bir buçuk yıl önce geçirdiği felç atağından daha öncesinde de aynı taraftan felç atağı yaşadığını biliyoruz” şeklinde bilgi verdi.



“Hastamızın sağlıklı olduğunu ve kolunu kullanabildiğini görmek bizi mutlu etti”

Geçirdiği felç sonrası hastaneye başvuran İbrahim amcanın durumunu değerlendiren Uzm. Dr. Nihat Pekel, “İbrahim amcanın şah damarı darlığına stent yöntemiyle müdahale ettik. Yaptığımız stent işleminin ardından bir buçuk yıl geçti ve İbrahim amca bugün kontrole geldi. İbrahim amca o dönemlerde çok fazla kendinde değildi. Hem geçirdiği felcin etkisi hem de şah damarındaki daralmadan dolayı çok fazla sıkıntıları vardı. Kendisini muayene ederek durumunu değerlendirdiğimizde kendisini gayet sağlıklı bulduk. Sağlıklı olduğunu ve kolunu kullanabildiğini görmek bizi çok mutlu etti. İbrahim amcaya sağlıklı günler dilerim” dedi.



“Bir buçuk yıl önce felç geçirdim”

Kontrol için doktoru Uzm. Dr. Nihat Pekel’e başvuran ve doktorunun iyi durumda olduğunu söylediği 81 yaşındaki İbrahim Çetinbağ, “Ben Almanya’da 28 yıl ağır işlerde çalıştığım için sonradan bazı rahatsızlıklarım oldu. Uzun yıllar Almanya’da ağır işlerde çalışınca buraya döndüm. Burada biraz rahat ederim derken bazı hastalıklarım çıktı ortaya. Yıllardır şeker hastalığının tedavisini görüyorum. 15 yıl önce açık kalp ameliyatı oldum. Bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce felç geçirdim. Beni hemen Tekden Hastanesi’ne doktora getirdiler. Muayene olduktan sonra doktorum boynumdaki damarda daralma olduğunu söyledi. Kardiyoloji doktoru Nihat Bey daralan damarıma stent yerleştirdi. Allah’a şükür şuan gayet iyiyim. Kontrole geldim ve doktorum gayet iyi durumda olduğumu söyledi. Doktoruma ve Tekden hastanesi Yönetimi’ne çok teşekkür ederim” şeklinde bilgi verdi.

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