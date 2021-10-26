Cumhuriyet Bayramı coşkusu farklı yaşanacak

Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı coşkusunun doyasıya yaşanması için dev organizasyonlar düzenliyor. Nil Karaibrahimgil ve Yaşar konserleri ile birçok etkinliğin düzenleneceği kutlama programları "Atatürk'ün Yolunda Cumhuriyet Yürüyüşü" ile taçlanacak.



Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıldönümü kutlamaları kapsamında birçok organizasyona imza atacak. Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Nil Karaibrahimgil ile romantik aşk şarkılarının kadife sesli yorumcusu Yaşar konseri düzenlenecek. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesindeki ilk program 27 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 20.00'de Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın vereceği Cumhuriyet Konseri ile başlayacak. Program Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kutlamalar 28 Ekim 2021 Perşembe günü akşamı ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil'in 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda saat 20.30'da vereceği konser ile devam edecek. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının zirveye ulaştığı 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 20.30'da ise Türk pop müziğinin sevilen sesi Yaşar 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda efsane şarklarını hayranları için söyleyecek.



Denizli tek yumruk olacak

Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentte bayram coşkusunun en güzel şekilde yaşanması için ayrıca "Atatürk'ün Yolunda Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenleyecek. Tüm Denizlililerin davetli olduğu yürüyüş programı 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 16.00'da Bayramyeri Meydanı'ndan başlayacak. Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde düzenlenecek yürüyüş 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda son bulacak. Burada ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçılarının gösterileri olacak. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tüm şehrin kırmızıbeyaz ayyıldızlı Türk bayrakları ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarıyla süsleneceği belirtilirken, konser ve tüm organizasyonlar ücretsiz ve halka açık olacak.



Başkan Zolan'dan kutlamalara davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenleyecekleri 2 dev konser ve Atatürk'ün Yolunda Cumhuriyet Yürüyüşü'ne tüm hemşehrilerini davet etti. Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşamak istediklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıldönümüne yakışır konserler ve etkinliklerle Cumhuriyet Bayramı coşkumuzu ikiye katlayacağız. Ellerimizde Türk bayraklarımızla omuz omuza milli değerlerimize bir kez daha sahip çıkacağız. Başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için kanını döken tüm kahramanlarımıza minnet ve şükranlarımı sunuyor, Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha yürekten kutluyorum" dedi.

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