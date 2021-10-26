Milli Eğitim eski Müdürü Oğuz oğlu hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Eğitim eski Müdürü Oğuz oğlu hayatını kaybetti

İHA

Denizli Milli Eğitim eski Müdürü Mahmut Oğuz'un 41 yaşındaki oğlu Akın Oğuz, hayatını kaybetti.

Milli Eğitim eski Müdürü Oğuz oğlu hayatını kaybetti

Denizli Milli Eğitim eski Müdürü Mahmut Oğuz’un 41 yaşındaki oğlu Akın Oğuz, hayatını kaybetti.
Denizli Milli Eğitim eski Müdürü Mahmut Oğuz’un 41 yaşındaki oğlu Akın Oğuz yaşamını yitirdi. Akın Oğuz’un KOAH hastası olduğu bir süredir özel bir hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. Öğle saatlerinde yaşamını yitiren Oğuz’un 27 Ekim Çarşamba günü saat 12.00’de Servergazi Fetih Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Servergazi Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

4006 TÜBİTAK bilim fuarları kapılarını açtı
YEREL HABERLER 4006 TÜBİTAK bilim fuarları kapılarını açtı
Gıda denetim seferberliği başladı
YEREL HABERLER Gıda denetim seferberliği başladı
Pamukkale Belediyesinin eğitime desteği sürüyor
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesinin eğitime desteği sürüyor
Sevgilisine şiddet uygulayan galericinin iş yerinde dinamit, tabanca ve tüfek bulundu
YEREL HABERLER Sevgilisine şiddet uygulayan galericinin iş yerinde ...
Ruhsatsız silah için gittiler, patlayıcı madde buldular
YEREL HABERLER Ruhsatsız silah için gittiler, patlayıcı madde ...
Hamile eşini ve iki çocuğunu tüfekle rehin aldı Hamile eşini ve bir çocuğunu serbest bırakan şahıs, diğer çocuğuyla uzun süre polise direndi
YEREL HABERLER Hamile eşini ve iki çocuğunu tüfekle rehin ...
Denizlili dartçılar 14 madalya kazandı
YEREL HABERLER Denizlili dartçılar 14 madalya kazandı
Çıntar avcıları iş başında
YEREL HABERLER Çıntar avcıları iş başında
Sağlıklı ürünlere olan talep Denizli yoğurduna ilgiyi artırdı
YEREL HABERLER Sağlıklı ürünlere olan talep Denizli yoğurduna ilgiyi ...
Denizli kekiği Barza toprakları ile buluşuyor
YEREL HABERLER Denizli kekiği Barza toprakları ile buluşuyor
Cumhuriyet Bayramı coşkusu farklı yaşanacak
YEREL HABERLER Cumhuriyet Bayramı coşkusu farklı yaşanacak
Denizlispor kupa sınavına çıkacak
YEREL HABERLER Denizlispor kupa sınavına çıkacak
Geçirdiği felç sonrası, şah damarı darlığı tespit edildi
YEREL HABERLER Geçirdiği felç sonrası, şah damarı darlığı tespit ...
Denizli’de 'Bütünleştirici Bilim ve Sanat Eğitimi' projesi hayata geçirildi
YEREL HABERLER Denizli’de 'Bütünleştirici Bilim ve Sanat Eğitimi' ...
Denizli'de uyuşturucuya 15 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli'de uyuşturucuya 15 tutuklama
Denizli'de 8 bin 840 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Denizli'de 8 bin 840 litre kaçak akaryakıt ele ...
Çivril’in 4 mahallesinde su kesintisi yaşanacak
YEREL HABERLER Çivril’in 4 mahallesinde su kesintisi yaşanacak
İşyerinde kumar oynayan 5 kişi 6 bin 680 TL cezai işlem uygulandı Denizli'de fuhuş yapan 5 kişiye 4 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER İşyerinde kumar oynayan 5 kişi 6 bin 680 TL cezai ...
Denizli’de 721 farklı asayiş olayında 687 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Denizli’de 721 farklı asayiş olayında 687 şüpheli ...
Denizli’de tütün kaçakçılarına 4 ayrı operasyon: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Denizli’de tütün kaçakçılarına 4 ayrı operasyon: 7 ...
Denizli’de 8 bin 840 litre karışımlı akaryakıt yakalandı
YEREL HABERLER Denizli’de 8 bin 840 litre karışımlı akaryakıt ...
Denizli’de 39 zehir taciri gözaltına alındı
YEREL HABERLER Denizli’de 39 zehir taciri gözaltına alındı
Denizli'de 1 haftada 142 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli'de 1 haftada 142 trafik kazası meydana geldi
Pamukkale Belediyesporlu sporcular dartta 9 madalya kazandı
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesporlu sporcular dartta 9 madalya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.