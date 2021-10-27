Temiz hava için denetimler aralıksız sürüyor Denizli Büyükşehir kömür denetimlerine devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Temiz hava için denetimler aralıksız sürüyor Denizli Büyükşehir kömür denetimlerine devam ediyor

İHA

Temiz hava için denetimler aralıksız sürüyor Denizli Büyükşehir kömür denetimlerine devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ısınmadan kaynaklanan soba ve kaloriferlerin neden olduğu hava kirliliğini önlemek için kömür satış noktalarında denetimlere devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü için yetki devri alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında hava kirliliğinin minimum düzeyde olması için kömür satış noktalarında denetimlere başladı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı hava kirliliği denetim ekipleri, kömür satışı yapılan noktalarda rastgele seçilen torba kömürlerden numuneler alarak, analiz için akredite laboratuvarlara gönderiyor. Burada bir dizi işlemden geçen kömürün kalitesinin yeterli düzeyde olup olmadığı tespit ediliyor. Denetimlerde ayrıca kömür satışı yapan işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatları ile satış izin belgelerinin olup olmadığı ve kömür çuvallarının üzerinde Katı Yakıtların Kontrolü Yönetmeliği’nde yer alan yerli ve ithal kömür torba örneğine uygun olup olmadığı da kontrol ediliyor.

Kömürde ısıl değerlere dikkat
Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ramazan Değirmenci, Büyükşehir Belediyesi olarak Denizli'de hava kirliliğini en aza indirebilmek amacıyla gerekli kontrolleri sürdürdüklerini söyledi. 2016 yılında alınan Denizli İl Mahalli Çevre Kurulu kararlarını hatırlatan Değirmenci, şöyle konuştu:
"Doğalgaz altyapısı tamamlanan bölgelerdeki merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda kömür kullanımı tamamen yasaklanmıştır. Doğalgaz alt yapısı olmayan bölgelerde merkezi ısınma sistemine sahip 5 daire ve üzeri binalarda ise TSE standartlarına göre bacalara filtre takma zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun yan sıra kullanılan yerli kömürlerde alt ısıl değerin MÇK Kararı'na göre 5400 kcal/kg ve kükürt oranının yüzde 1,2, ithal kömürde ise alt ısıl değerin 7200 kcal/kg ve kükürt oranının ise yüzde 0,9 olmasına dikkat edilmektedir”

Denetimler aralıksız sürecek
Kömür satış noktaları ve tüm hanelerde kömür denetimlerini sürdüreceklerini kaydeden Değirmenci, "Kışın kalitesiz kaçak kömür tüketimi, hava kirliliğini artıran etkenlerin başında geliyor. Çevreye büyük zarar veren hava kirliliği, insan sağlığı açısından da büyük tehlike oluşturuyor. Solunum enfeksiyonlarına neden olan hava kirliliği, akciğer iltihabı, astım atakları, akciğer kanseri, sinirsel ve gelişimsel hastalıkları ve KOAH gibi bir çok hastalığı tetikliyor. Aldığımız bu numuneler Denizli Büyükşehir Belediyemiz bünyesindeki Denizli Çevre Kalite (DENÇEV) Laboratuarı'nda analizleri yaptırılıyor. Analizleri olumsuz çıkan kömürlerin şehrimizde satışlarını yasaklamaktayız. Vatandaşlarımızdan isteğimiz açıkta satışı yapılan kömür alınmaması, kaliteli yakıt kullanılması, yakma sistemlerinin bakım ve temizliklerinin düzenli yapılması, kömürü tutuştururken odun kullanılması ve yakıt özelliği taşımayan boyalı ve cilalı malzemeler ile plastik malzemelerin kesinlikle kullanılmaması ve eğer olumsuz bir şeyle karşılaşırlarsa belediyemize bilgi vermeleridir. Çağımızın en büyük sorunlarından birisi olan İklim Krizi ile mücadele kapsamında sera gazı salımlarını ve ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğini en az düzeye indirmek için Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak denetimlerimizi aralıksız sürdürmekteyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kansızlığın en yaygın sebeplerinin demir ve B12 eksikliği
YEREL HABERLER Kansızlığın en yaygın sebeplerinin demir ve B12 ...
İlk kez hayata geçirilen 'Kazanım Değerlendirme' uygulaması Denizli’de başladı
YEREL HABERLER İlk kez hayata geçirilen 'Kazanım Değerlendirme' ...
GEKA, Eko-Trails projesini tanıttı
YEREL HABERLER GEKA, Eko-Trails projesini tanıttı
4006 TÜBİTAK bilim fuarları kapılarını açtı
YEREL HABERLER 4006 TÜBİTAK bilim fuarları kapılarını açtı
Milli Eğitim eski Müdürü Oğuz oğlu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Milli Eğitim eski Müdürü Oğuz oğlu hayatını kaybetti
Gıda denetim seferberliği başladı
YEREL HABERLER Gıda denetim seferberliği başladı
Pamukkale Belediyesinin eğitime desteği sürüyor
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesinin eğitime desteği sürüyor
Sevgilisine şiddet uygulayan galericinin iş yerinde dinamit, tabanca ve tüfek bulundu
YEREL HABERLER Sevgilisine şiddet uygulayan galericinin iş yerinde ...
Ruhsatsız silah için gittiler, patlayıcı madde buldular
YEREL HABERLER Ruhsatsız silah için gittiler, patlayıcı madde ...
Hamile eşini ve iki çocuğunu tüfekle rehin aldı Hamile eşini ve bir çocuğunu serbest bırakan şahıs, diğer çocuğuyla uzun süre polise direndi
YEREL HABERLER Hamile eşini ve iki çocuğunu tüfekle rehin ...
Denizlili dartçılar 14 madalya kazandı
YEREL HABERLER Denizlili dartçılar 14 madalya kazandı
Çıntar avcıları iş başında
YEREL HABERLER Çıntar avcıları iş başında
Sağlıklı ürünlere olan talep Denizli yoğurduna ilgiyi artırdı
YEREL HABERLER Sağlıklı ürünlere olan talep Denizli yoğurduna ilgiyi ...
Denizli kekiği Barza toprakları ile buluşuyor
YEREL HABERLER Denizli kekiği Barza toprakları ile buluşuyor
Cumhuriyet Bayramı coşkusu farklı yaşanacak
YEREL HABERLER Cumhuriyet Bayramı coşkusu farklı yaşanacak
Denizlispor kupa sınavına çıkacak
YEREL HABERLER Denizlispor kupa sınavına çıkacak
Geçirdiği felç sonrası, şah damarı darlığı tespit edildi
YEREL HABERLER Geçirdiği felç sonrası, şah damarı darlığı tespit ...
Denizli’de 'Bütünleştirici Bilim ve Sanat Eğitimi' projesi hayata geçirildi
YEREL HABERLER Denizli’de 'Bütünleştirici Bilim ve Sanat Eğitimi' ...
Denizli'de uyuşturucuya 15 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli'de uyuşturucuya 15 tutuklama
Denizli'de 8 bin 840 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Denizli'de 8 bin 840 litre kaçak akaryakıt ele ...
Çivril’in 4 mahallesinde su kesintisi yaşanacak
YEREL HABERLER Çivril’in 4 mahallesinde su kesintisi yaşanacak
İşyerinde kumar oynayan 5 kişi 6 bin 680 TL cezai işlem uygulandı Denizli'de fuhuş yapan 5 kişiye 4 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER İşyerinde kumar oynayan 5 kişi 6 bin 680 TL cezai ...
Denizli’de 721 farklı asayiş olayında 687 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Denizli’de 721 farklı asayiş olayında 687 şüpheli ...
Denizli’de tütün kaçakçılarına 4 ayrı operasyon: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Denizli’de tütün kaçakçılarına 4 ayrı operasyon: 7 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.