Ekmek almaya gitti, evine geri dönemedi Ekmek almaya giden yaşlı adam sokak ortasında kanlar içinde bulundu

Denizli’de sabah saatlerinde ekmek almak için evden çıkan yaşlı adamı, yoldan geçen vatandaşlar kanlar içerisinde yerde buldu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerine ekmek almak için evinden çıkan 66 yaşındaki Ahmet Sürer’i çevredeki vatandaşlar kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Sürer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Acılı haberi alır almaz olay yerine gelen aile üyeleri ise fenalık geçirdi. Olay yeri inceleme ve savcının incelemelerinin ardından Sürer’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, görgü şahitleri ifadelerinde adamın bir anlık dengesini kaybederek yere düştüğünü, yanında kimseyi görmediklerini söylediği öğrenildi.

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