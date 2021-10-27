Denizli’de ihracat ve ithalat rakamları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Eylül ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 35,7, ithalat yüzde 1,1 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Eylül ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Denizli’de, ihracat 2021 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,7 artarak 392 milyon 179 bin dolar, ithalat ise yüzde 1,1 artarak 158 milyon 974 bin dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayında Denizli bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 8. il olurken ithalatta da 14. sırada yer aldı. 2021 Eylül ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 97,52 (382 milyon 433 bin dolar) oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 1,85 (7 milyon 246 bin dolar), madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 0,61 (2 milyon 382 bin dolar) oldu.



İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2021 Eylül ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 98,67 (156 milyon 865 bin dolar) oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 0,96 (1 milyon 527 bin dolar), su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektörünün payı yüzde 0,32 (503 bin dolar) oldu.



En fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu

2021 yılı Eylül ayında Denizli’den en fazla ihracat Birleşik Krallık’a oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 62 milyon 22 bin dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık’ı sırasıyla 49 milyon 899 bin dolar ile ABD ve 33 milyon 173 bin dolar ile Almanya izledi.



En fazla ithalat yapılan ülke Özbekistan oldu

2021 yılı Eylül ayında Denizli’ye en fazla ithalat Özbekistan’dan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 23 milyon 638 bin dolar olarak gerçekleşti. Özbekistan’ı sırasıyla 22 milyon 332 bin dolar ile Bulgaristan ve 20 milyon 252 bin dolar ile Kazakistan izledi.

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