112 personeli masaj ve oksijen tedavisiyle 20 kedinin hayatını kurtardı Yangında dumandan etkilenen kedilerin tedavisi 112 Acil Sağlık ekibi tarafından yapıldı

Denizli’de gittikleri ev yangını ihbarında dumandan etkilenen çoğunluğu yavru 20’ye yakın kediyi gören, 112 Acil Sağlık ekibi, zamanla mücadele ederek masaj ve oksijen tedavisiyle dumandan etkilenen hayvanların hayatını kurtardı.

Denizli İstiklal 112 Acil Sağlık İstasyonu’nda görev yapan Paramedik Ebubekir Törehan Taş, Acil Tıp Teknisyeni Aynur Budak ve İsmail Işık, gittikleri ev yangında dumana maruz kalan hayvanlar için örnek bir davranışa imza attı. Nöbetleri sırasında telsizden İstiklal Mahallesinde yangın vakası ihbarını alan ekip, kosa sürede olay yerine intikal etti. Evde çıkan yangında dumandan etkilenen birilerinin olabileceği düşüncesiyle olay yerinde bekleyen 112 ekibi, itfaiyenin olaya müdahalesi ile birlikte evde birinin yaşamadığını öğrendi. Bunun üzerine olay yerini terk edecekleri sırada itfaiye ekipleri tarafından içeride 20’den fazla kedinin bulunduğu ve dumandan etkilendiği söylendi.

Hayvanlara yardım edebileceklerini düşünerek olay yerini terk etmeyen sağlık çalışanları, hummalı bir kurtarma operasyonunun içerisinde yer aldı. Dumandan etkilenen kedileri buldukları bir leğene koyan sağlıkçılar üstünü de poşetle örterek içeriye oksijen verdi. Yenidoğan küçük kedilere de masaj yaparak oksijen veren sağlıkçılar, bir canlıyı yaşamda tutmanın verdiği mutlulukla görev yerlerine geri döndü.



Olay gecesi kedilere müdahale eden Paramedik Ebubekir Törehan, kedilere can olmanın verdiği mutluluğu şu şekilde anlattı:

“Vakaya gittiğimizde yangından etkilenen insanlar yoktu fakat dumandan etkilenen başka canlılar söz konusuydu. Onları o şekilde bırakamazdık, buna vicdanımız da el vermezdi. Amacımız cana dokunmak olduğu için hiç tereddüt etmeden ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yaparak kedilere müdahalede bulunduk. Ambulansın içine alarak oksijen verdik, masaj yaptık. Sağlık çalışanları için her canlı önemlidir. İnsan ya da hayvan olması fark etmez”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.