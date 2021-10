Özel gereksinimli bireylerin sosyalleşmelerini, mesleki beceri ve hobi kazanmalarını ve her alanda kendi gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hizmet veren Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliği düzenlendi.



Engelsiz Yaşam Akademisi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Özel öğrencilerinin hazırlamış olduğu programa Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, öğrenciler ve veliler katıldı. 20212022 eğitim öğretim yılının startının da verildiği programda konuşan Başkan Doğan, “Tarihe dönüp baktığımızda bu ülke kolay kazanılmadı, bu topraklar kolay kazanılmadı. Çok büyük mücadeleler verildi. 26 Ağustos'ta başlayan büyük taarruz akabinde 30 Ağustos'ta her yıl kutladığımız Zafer Bayramı ile birlikte artık ülkemiz tamamen düşmandan kurtuldu. Ülkemiz düşman işgalinden kurtulmuştu ama bir yönetim şekli belirlenmesi gerekiyordu. Bu ülkenin artık padişahlık ile değil demokratik yollarla yönetilmesi gerekiyordu. 29 Ekim 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti ilan etti. Bu tarihten sonra her yıl 29 Ekim, Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanmaktadır” dedi.



“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir”

Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte ülkede birçok devrimin ve yeniliğin olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Cumhuriyet ile Türkiye’nin yeni bir atağa geçerek muasır medeniyetler seviyesine ulaştığını söyledi. Başkan Doğan, “Cumhuriyet, halkın kayıtsız, şartsız egemenliğini kendi kullanmasıdır. Yani Atatürk'ün deyimi ile ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ Cumhuriyet, sizlerin seçtiği kişilerin, sizleri yönetmesidir. Bu demokrasi açısından çok çok önemlidir. Ülkenin gelişmişliği açısından Cumhuriyet ve demokrasi büyük önem taşımaktadır. Cumhuriyetin bize kazandırdıkları çok fazladır. Gerek ticari anlamda gerek hukuki anlamda gerek hak ve özgürlükler anlamında Cumhuriyetle birlikte ülkemiz yeni bir atağa geçmiştir ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmıştır” diye konuştu.



“Akıl ve bilim neredeyse bizler de orada olacağız”

Yeni öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Başkan Doğan, “Buradaki herkes Atatürk ilke ve devrimlerinden bir gün olsun şaşmayacak. Buradaki herkes demokrasiye, cumhuriyete sonuna kadar sahip çıkacak. Öğretmenlerimizle, müdürlerimiz ile birlikte Merkezefendi Belediyesi olarak hiçbir zaman aklın ve bilimin öncülüğünden şaşmayacağız. Akıl ve bilim neredeyse bizler de orada olacağız. Biz bunu geçmişte zaten tecrübe ettik. Aklın ve bilimin yolundan gitmenin ne kadar önemli olduğunu gördüm. Bugün de aynı şekilde devam edeceğiz” dedi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan konuşmasının ardından, kursiyerlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak hazırladığı resim sergisine katıldı.

