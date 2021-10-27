Hekimlerden Covid-19’un meslek hastalığı sayılması talebi

Denizli Tabip Odası, Başhekim Uzm. Dr. Ahmet Bacanlı’yı korona virüs nedeniyle kaybeden Özel Denizli Cerrahi Hastanesi önünde yaptığı açıklamayla COVID19'un meslek hastalığı sayılmasını talep etti.



Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ahmet Bacanlı, 2020 yılı Aralık ayında korana virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hakan Erbay, Başhekim Bacanlı’yı Covid19'dan kaybeden Cerrahi Hastanesi önünde yaptığı açıklamada Ahmet Bacanlı başta olmak üzere yaşamını yitiren tüm hekimleri andı.



19’uncu ayını geride bırakan salgının tüm yükünü sırtlanan sağlık çalışanlarının özveriyle hizmet verdiğine işaret eden Prof. Dr. Erbay, “Bugüne kadar 484 sağlık çalışanını salgında kaybettik. Hekimler olarak çok riskli bir iş yapıyoruz. Bu süreçte kaybettiğimiz meslektaşlarımızın sayısı da giderek artıyor. Zor bir sorumluluk üstlenen hekimler ve sağlık çalışanları için Covid19'un meslek hastalığı olarak sayılmasını talep ediyoruz” dedi.



Hastane önünde gerçekleşen etkinliğe hastane hekimleri ve çalışanları da katıldı.

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