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Altaş Denizlispor - Gema Polimer Şile Yıldız Spor: 5-4

DHA

Altaş Denizlispor - Gema Polimer Şile Yıldız Spor: 5-4


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - 
STAT: Denizli Atatürk
HAKEMLER: Erhan Kutlu (xx), Nezihi Aytar (xx), Mehmet Pekmezci (xx)
ALTAŞ DENİZLİSPOR: Abdulkadir (xx) Emre Sağlık (xx), Erdal (xx), Muhammet Özkal (xx), Leo (xx) (Dk. 106 Hakan x), Darri (x) (Dk. 64 Mayi x), Djedje (xx) (Dk. 73 Onazi x), Bünyamin (xx), Tusha (xx) (Dk. 88 Ömer Şişmanoğlu x), Okan (x) (Dk. 73 Aissati xx), Bekir (x) (Dk. 65 Mustafa Çeçenoğlu xx)
GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR: Ömer (xx) Emir (xx), Arda (xx), Şevket (xx), Emre Adiloğlu (xx) (Dk 75. Oğuz x), Murat (xx) (Dk. 105 Lütfi x), Raşit (xx) (Dk. 79 Şahin x), Mert (x) (Dk. 75 Taner x), Erhan (xx), Mustafa Bedirhan Çelik (x) (Dk. 75 Reha x), Hazarhan (xx) (Dk. 90+1 Berk x)
GOLLER: Dk. 47 Tusha (Altaş Denizlispor), Dk. 69 Raşit (Gema Polimer Şile Yıldız Spor)
KIRMIZI KART: Dk. 66 Bünyamin (Altaş Denizlispor)
SARI KARTLAR: Leo, Abdulkadir, Mustafa Çeçenoğlu, Ömer Şişmanoğlu, Mayi (Altaş Denizlispor), Emir, Hazarhan, Arda, Reha Taner (Gema Polimer Şile Yıldız Spor) 
Altaş Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur karşılaşmasında Gema Polimer Şile Yıldız Spor'u konuk etti. Ev sahibi ekip 10 kişi kaldığı, normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan karşılaşmada rakibini penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. 
38´inci dakikada Emre Sağlık sağ kanattan çizgiye inerek ortasını yaptı. Ceza sahasında topla buluşan Darri yerden vurdu. Savunmadan dönen topu önünde bulan Leo´nun yerden sert şutu az farkla dışarı çıktı. 
42´nci dakika Raşit´in ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruş az farkla üstten auta gitti. 
47´nci dakikada gelişen Denizlispor atağında, Tusha sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunmadan seken topu önünde bulan Leo´nun yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
66´ncı dakikada gelişen Gema Polimer Şile Yıldız Spor atağında, Bünyamin'in ceza sahası içerisinde topa elle müdahalesi sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi. Bünyamin bu hareketi sonucunda kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
69'uncu dakikada penaltı için topun başına geçen Raşit, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.
73´üncü dakikada Leo´nun sol kanattan yaptığı ortada topla buluşan Tusha gelişine vurdu. Yerden seken top, az farkla üstten dışarı çıktı. 
90+1´inci dakikada Ömer Şişmanoğlu´nun pasında topla buluşan Mayi´nin yerden sert vuruşu yandan dışarı gitti.
Karşılaşmanın normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı. 
94´üncü dakikada Mayi´nin pasında ceza sahasında topla buluşan Ömer Şişmanoğlu´nun vuruşu yandan dışarı çıktı. 
108´inci dakikada Reha´nın ceza yayı üzerinden çektiği sert şut, yandan auta çıktı.
111´inci dakikada gelişen atakta Şevket´in yaklaşık 30 metreden çektiği şutu kaleci Abdulkadir güçlükle kornere çeldi. 
120´inci dakikada Aissati´nin kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Muhammet kafayı vurdu. Kaleci topu kornere çeldi.
Maçın uzatma bölümlerinde de eşitlik bozulmadı. 
Penaltı atışları sonucunda Denizlispor, Şile Yıldızspor´u 4-3 mağlup etti. Denizlispor´da Aissati penaltı atışından yararlanamazken, Şile Yıldızspor´da, Oğuz ve Şevket penaltıdan faydalanamadı. Denizlispor´un kalecisi Abdulkadir, 2 penaltı kurtararak takımının bir üst tura yükselmesinde önemli pay sahibi oldu.
DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-10-27 17:11:18

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