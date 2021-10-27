Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 5 - Şile Yıldızspor: 4

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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– Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda evinde Şile Yıldızspor ile karşılaşan Denizlispor, normal süresi ve uzatma dakikaları 11 sona eren karşılamada penaltılar sonucu rakibini 54 mağlup etti.



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Erhan Kutlu xx, Nezihi Aytar xx, Mehmet Pekmezci xx,

Denizlispor: Abdulkadir Sünger xx, Veton Tusha xx (Ömer Şişmanoğlu dk. 88 xx), Okan Derici xx (Aissati dk. 73 xx), Bekir Turaç Böke xx (Çeçenoğlu dk. 64 xx), Erdal Akdarı xx, Leo Schwechlen xx (Hakan Çinemre dk. 105+1 xx), Bünyamin Balat xx, Emre Sağlık xx, Brahim Darri xx (Kevın Selom Mayi dk. 64 xx), Muhammet Özkal xx, Brice Florentin Dja xx (Ogenyi Onazi dk. 74 x),

Yedekler: Altıntaş, Alaattin, Gümüştaş, Muhammed Eren

Teknik Direktör: Bulut Turhan

Şile Yıldızspor: Ömer Özleyen xx, Emir Şen xx, Arda Can xx, Şevket Güngör xx, Emre Adiloğlu xx, Murat Ulusoy xx (Lütfi Efe Özreisoğlu dk. 105+1 x), Raşit Sevindir xx(Şahin Aygüneş dk. 80 x), Mert Sarı xx(Taner Yıldız dk. 75 xx), Erhan Tatlıdil xx, Mustafa Bedirhan Çelik xx (Oğuz Eken dk. 75 xx), Hazarhan Karaca xx (Berk Akdemir dk. 90+1 xx)

Yedekler: Enes Özer, Reha Kurt,

Teknik Direktör: Serkan Ençetin

Goller: Leo Schwechlen (dk. 47) (Denizlispor), Raşit Sevindir (dk. 69 pen.) (Şile Yıldızspor)

Penaltılar: Onazı, Mustafa, Mayi, Ömer (Denizlispor), Şahin, Reha, Taner (Şile Yıldızspor)

Kırmızı kartlar: Bünyamin Balat (dk. 66) (Denizlispor)

Sarı Kartlar: Schwechlen, Abdulkadir, Mustafa, Mayi, Ömer Şişmanoğlu (Denizlispor) Emir, Hazarhan, Arda (Şile Yıldızspor)

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