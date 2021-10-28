Pamukkale belediyesi eğitim yardımı sonuçları açıklandı

Pamukkale Belediyesinin eğitim yardımı başvuruları yapılan incelemelerin ardından açıklandı. Toplam 2 bin 500 ortaokul ve lise öğrencisi 8 ay boyunca eğitim yardımı alacak.



Eğitim konusunda önemli çalışmalara imza atan Pamukkale Belediyesi, ilçede ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik eğitim yardımı başvurularını sonuçlandırdı. 16 Ağustos’ta başlayan ve Pamukkale Belediyesinin resmi web sitesi www.pamukkale.bel.tr adresinden yapılan başvurular 20 Eylül tarihinde sona ermişti. Yaklaşık 4 bin 500 başvuru tek tek incelenerek, eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrenciler belirlendi. Toplam 2 bin 500 öğrenciye 8 ay boyunca verilecek olan eğitim yardımının sonuçlarına www.pamukkale.bel.tr adresinden ulaşılabilecek.



Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, eğitim konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını ifade ederek, “Eğitim bizim önceliğimiz. İlçemizde ihtiyaç sahibi olan geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkı sağlayacak olan yardımlarımızı almaya hak kazananları belirledik. Bu yardım için başvuran yaklaşık 4 bin 500 kişiden şartları uygun olan toplam 2 bin 500 öğrencimiz belirlendi. Bu öğrencilerimiz 8 ay boyunca eğitim yardımlarını belediyemiz tarafından dağıtılacak olan banka kartlarından çekebilecekler. Bu yardımların öğrencilerimize eğitim hayatında önemli katkı sağlamasını temenni ederim. Bu vesileyle tüm öğrenci kardeşlerime başarılar dilerim” dedi.

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