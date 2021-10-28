Genç mühendisi boğazını keserek öldüren erkek arkadaşı hiçbir şey hatırlamadığını öne sürdü

Denizli’de gıda mühendisi olan 23 yaşındaki kız arkadaşını boğazını keserek öldüren zanlı adliyeye sevk edildi. Gasp ve cinsel istismardan 6 suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan zanlı, yaşananları hatırlamadığını iddia etti.

Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta dün meydana gelen olayda 23 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Z.'nin yaşadığı dairede ölü bulundu. Olayın ardından aracına binerek kaçan cinayet şüphelisi Furkan Z., polis ekipleri tarafından kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Cenazesi morga kaldırılan Şebnem Şirin’in yapılan otopsisinde boğazı kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan cinayet zanlısı Furkan Z., bu sabah güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde soruları cevapsız bırakan Furkan Z.'nin ‘gasp ve cinsel istismar’ olmak üzere 6 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

İfadesinde Şebnem Şirin ile birlikte yemek yedikten sonra aparta gittiklerini söyleyen Furkan Z.'nen eve gittikten sonra her şeyin normal olduğunu ama ne olduysa sabah olduğunu ancak olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

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