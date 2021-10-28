Cumhuriyet Bayramı coşkusu başladı

Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Denizli'deki ilk program Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından verilen 29 Ekim Cumhuriyet Konseri oldu. Konsere katılanlar Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.



Denizli'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıldönümü kutlamaları çerçevesindeki ilk programı Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın verdiği 29 Ekim Cumhuriyet Konseri ile başladı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Konseri'ne, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriyet'in kuruluşunu anlatan kısa bir filmle başlayan programda Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası davetlilere muhteşem bir performans sergiledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Değirmenci, bu özel gecenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın bir dizi program için Ankara’da olması sebebiyle etkinliğe katılamadığını belirten Değirmenci, "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Valimizin organizatörlüğünde bu sene Cumhuriyet Bayramını sadece bir güne değil, bütün bir haftaya yaydık. Çok güzel programlar var. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.



Konuşmanın ardından Vali Atik ve Değirmenci, solist ve müzisyenleri tebrik ederek plaket verdi.

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