Şebnem'in katili adliyeye sevk edildi (2)



KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Şebnem Şirin'i (25) boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı, çıkarıldığı mahkemece, 'tasarlayarak canavarca hisle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zıbıncı'nın savcılıktaki ifadesinde, olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

'GELİN OLDUĞUNU GÖREMEDİM KIZIM'

Öte yandan Şebnem Şirin'in cenazesi evinde helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Ulu Cami'ye götürüldü. Buradaki törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Bağımsız Milletvekili Teoman Sancar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki ve ailenin yakınları katıldı.

Cenaze töreni öncesi Şebnem Şirin'in annesi Pervin Tokat, "Ona kıyılır mı? Yavrum gitti, canım kızım gitti" diye gözyaşı döktü. Babası Halil Şirin ise tabuta sarılarak, "Yaktın ciğerimi kızım. Kızım ölmedi, öldürüldü. Katledildi. Bu yaşta böyle bir insan nasıl ölür? Kime ne zararı vardı benim kızımın? Vicdansız, nasıl kıydın? Mürüvvetini göremedim kızım. Allah'ım nasıl yaşarım?Gelin olduğunu göremedim kızım. Hayallerim vardı seninle, hayallerimi aldılar" diyerek feryat etti. Ağabeyi Şevket Şirin de kardeşinin tabutu başında gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Halil Şirin, kızının tabutuna omuz vererek cenaze aracına kadar taşıdı. Şebnem Şirin'in cenazesi toprağa verilmek üzere Güney ilçesine götürüldü.

KADINLAR OTURMA EYLEMİ YAPTI

Cenaze töreninin ardından caminin yanında bekleyen yaklaşık 50 kadın, kadın cinayetlerinin son bulması için sessiz oturma eylemi yaptı. Eylemin sona ermesinin ardından basın açıklaması yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Bugün hepimiz için üzüntülü bir gün. Az önce 5 dakika sustuk. Çünkü hep bağırdık. Bir kadın, bir kız kardeşimiz daha aramızdan eksilmesin istiyoruz. Bütün kadınlarımıza baş sağlığı diliyorum. Şebnem ölümün yakışmayacağı kadar iyi bir insandı. Dünya tatlısı, hayata bağlı, insanları, hayvanları seven birisiydi. Her sabah sokak kedilerini köpeklerini beslerdi. Sevgi doluydu. Pırıl pırıl bir genç kızdı. Çok üzgünüz" dedi.



Deniz TOKAT Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT Ramazan ÇETİN

2021-10-28 12:41:15



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