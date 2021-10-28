Cumhuriyet Bayramının 98. yılına özel 98 Atatürk posteri

Cumhuriyet Bayramı coşkusunun doyasıya yaşanması için tüm hazırlıklarını tamamlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıldönümüne özel 98 Atatürk posterini şehrin çeşitli yerlerine astı.



Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıldönümü kutlamaları kapsamında birçok organizasyona imza atacak Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentte bayram coşkusunun doyasıya yaşanması için tüm hazırlıklarını tamamladı. Şehrin ana cadde ve bulvarları başta olmak üzere Denizli’nin birçok bölgesine binlerce Türk bayrağı asan Denizli Büyükşehir Belediyesi şehri kırmızı beyaz renklere bürüdü. Denizli büyükşehir Belediyesi ayrıca Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıldönümüne özel 98 Gazi Mustafa Kemal Atatürk posterini şehrin çeşitli yerlerine astı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 90 farklı fotoğrafından oluşan posterler vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.



"Bu ülkenin bedelinin nasıl ödendiğini biliyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıldönümünü tüm kent coşkuyla kutlayacaklarını belirterek, tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Denizli'yi ayyıldızlı Türk bayraklarıyla süslediklerini, bunun yanında 98. yıldönümüne özel Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafından oluşan posterleri şehrin ana arterlerine astıklarını kaydeden Başkan Zolan, "Biz bu ülkenin bedelinin nasıl ödendiğini biliyoruz. Bu kutsal emanetlere sapasağlam sahip çıkarak inşallah gelecek nesillere aktaracağız. Bir kez daha başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için kanını döken tüm kahramanlarımıza minnet ve şükranlarımı sunuyor, Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum" dedi.



Cumhuriyet Bayramı coşkusuna davet

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 28 Ekim 2021 Perşembe günü akşamı ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda saat 20.30'da konser verecek. 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 20.30'da ise Türk pop müziğinin sevilen sesi Yaşar yine 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda efsane şarklarını seslendirecek. Denizli'de bayram coşkusunun en güzel şekilde yaşanması için ayrıca "Atatürk'ün Yolunda Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenleyecek. Tüm Denizlililerin davetli olduğu yürüyüş programı 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 16.00'da Bayramyeri Meydanı'ndan başlayacak.

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