Şebnem'in katili tutuklandı (4)



'PRENSESLER YOK OLMASIN, BENİM MELEĞİM GİTTİ'

Şebnem Şirin'in Güney ilçesinde toprağa verilmesinin ardından anne Pervin Tokat, açıklama yaptı. Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Tokat, "Benim prensesim gitti. Prensesim soldu. Başka prensesler solmasın. Prensesler yok olmasın. Benim meleğim gitti" dedi.

Kardeşini toprağa vermenin üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Şevket Şirin ise "Çok üzgünüz. Suçlunun cezasını çekmesini istiyoruz. Bir daha kimsenin canı böyle yanmasın. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Başka bir isteğimiz yok" diye konuştu.

Şebnem Şirin'in teyzesi Nezihe Demirler, "Ne olur peşini bırakmayın. Ben onun teyzesiyim, o benim canımdı. Soldu benim çiçeğim. Yüzüne bakmaya kıyamıyordum" ifadelerini kullandı.

Teyze Sultan Topaloğlu da "Daha 25 yaşındaydı, bizim yeğenimiz. Üniversiteyi bitirmişti. Hayalleri vardı. İşe girecekti. Çok hayalleri vardı. Cıvıl cıvıl bir insandı" diye konuştu.Deniz TOKAT-Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT Ramazan ÇETİN

2021-10-28 16:44:44



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