Denizliler 'Cumhuriyet' konserinde Nil Karaibrahimgil ile coştu

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de Cumhuriyetin ilanının 98´inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde sanatçı Nil Karaibrahimgil, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Nil Karaibrahimgil konseri düzenledi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen konsere Denizlililer yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların akın ettiği konserde sahne alan Karaibrahimgil, sahne performansı ve şarkılarıyla yoğun alkış aldı. Beyaz renkli kıyafeti ve şarkılarıyla beğeni toplayan ünlü şarkıcı konsere katılanlara coşku dolu saatler yaşattı. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Nil Karaibrahimgil, herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak Denizli'de konser vermekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan konserin ardından sanatçıya çiçek takdim etti. DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-10-29 01:58:37



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