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Denizli Büyükşehir cumhuriyet coşkusunu Nil Karaibrahimgil ile yaşattı

İHA

Denizli Büyükşehir Belediyesi düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil'i Denizlililerle buluşturdu. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nı dolduran on binlerce vatandaş Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Denizli Büyükşehir cumhuriyet coşkusunu Nil Karaibrahimgil ile yaşattı

Denizli Büyükşehir Belediyesi düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil'i Denizlililerle buluşturdu. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nı dolduran on binlerce vatandaş Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil konseri düzenledi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen programa Denizli Valisi Ali Fuat Atik, eşi Fulya Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile iş ve siyaset dünyasından çok sayıda davetli ile konser alanını saatler öncesinden dolduran on binlerce Denizlili katıldı. Sanatçı Nil Karaibrahimgil birbirinden güzel şarkılarını Denizlililer için söyledi. Vatandaşların yoğun sevgi gösterisi altında eserlerini hep bir ağızdan söyleyen Nil Karaibrahimgil, böylesi güzel bir etkinlikte kendisini Denizlililerle buluşturan Başkan Osman Zolan’a teşekkür etti.

"Vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkacağız"
Ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden kahramanları asla unutmayacaklarını kaydeden Başkan Osman Zolan, "Cumhuriyetimiz kutlu olsun, her zaman var olsun, ilelebet payidar olsun. Kurtuluş Savaşımızın lideri, önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz başta olmak üzere ülkemizi düşmandan kurtarmak için mücadele eden herkese, şehitlerimize, gazilerimize minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. Bu ülke çok zor şartlar altında kuruldu. Biz burada hür ve bağımsız yaşayalım diye ecdadımız canını toprağa verdi, kendini feda etti. İnşallah vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkacağız. Sizlere güveniyoruz. Bayramımız kutlu olsun, yarınımız bugünden daha güzel olsun" dedi.

"Siz her şeyin en iyisine layıksınız"
Denizli halkının Cumhuriyet Bayramını kutlayan Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise gençlere seslenerek, "Cumhuriyete olan inancınızı ve güvencinizi ortaya koydunuz. Biz de sizin büyükleriniz olarak özellikle de Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’ın düzenlemiş olduğu bu konseri sizin için tertip ettik. Siz her şeyin en iyisine layıksınız. Çünkü sizler Cumhuriyetin gençlerisiniz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Osman Zolan, sanatçı Nil Karaibrahimgil'e Denizli'nin simgesi horozu figürü bulunan plaket verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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