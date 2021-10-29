Denizli'de hafta sonu sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, 31 Ekim1 Kasım 2021 Denizli’de yarın gök gürültülü sağanak yağışların zamanla kuvvetini artırarak il genelinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Denizli’de bugün hava sıcaklığı en düşük 6 en yüksek 22 derece arası değişirken hava az bulutlu rüzgar kuzeyden 2 kilometre saat hızında eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji hafta sonu ise sağanak yağışın olacağı tahmininde bulundu.

Denizli’de az ve parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı hava sıcaklıklarının 6 ile 22 derece arasında seyredeceği belirtilirken Pazar ve Pazartesi günleri sağanak yağışın olacağı tahmininde bulundu. Hava sıcaklıklarında fazla bir değişikliğin gözlenmediği Denizli’de hafta sonu yağışlı havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

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