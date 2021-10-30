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İğneden ipliğe her şey bu fuarda Piktech kapılarını yeniliklerle açtı Tekstilcilerin merakla beklediği Piktech 2021, sektör temsilcilerini Denizli'de buluşturdu

İHA

İğneden ipliğe her şey bu fuarda Piktech kapılarını yeniliklerle açtı Tekstilcilerin merakla beklediği Piktech 2021, sektör temsilcilerini Denizli'de buluşturdu

Ege Pamuk İplik Kumaş Tekstil Aksesuarları ve Tekstil Teknolojileri Fuarı (Piktech 2021), sektör temsilcilerini Denizli'de buluşturdu. EGS Park Fuar ve Kongre Merkezinde açılan fuar, 31 Ekim’e kadar gezilebilecek fuarda iplik, iğne, aksesuar, tekstil aksesuarları, ileri teknoloji ile üretilen tekstil makinelerine kadar birçok ürün tanıtılıyor.

Denizli EGS Park Fuar ve Kongre Merkezinde bu yıl 2. kez düzenlenen Ege Pamuk İplik Kumaş Tekstil Aksesuarları ve Tekstil Teknolojileri Fuarı (Piktech 2021), görkemli bir törenle ziyarete açıldı. 31 Ekim 2021 tarihlerine kadar açık kalacak fuarda yerli ve yabancı birçok firma stant açıyor. Erdem Tekstil öncülüğünde Örme Sanayicileri Derneği (ÖRSAD), Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Ticaret Odası, Denizli İhracatçılar Birliği, Babadağ Belediyesi, Buldan Belediyesi, Aksesuar Dünyası, Örme Dünyası, Tekstilnews işbirliği ile düzenlenen fuarda, iplik kumaş, aksesuar, baskı ve örme konusunda tekstil sektörünün önemli firmaları ürünlerini sergiliyor. Fuarda iplikten kumaşa, kumaştan düğmeye, düğmeden örme ve baskı teknolojilerinde birçok yenilik sergileniyor.
Tekstil ve giyim imalatında kullanılan her şey yer alıyor
Elastan, yün, akrilik, polyester, poliproilen, polyemid, keten gibi ham maddelerden yapılmış her türlü ipliğin sergilendiği fuarda, dokuma ve örme kumaş üretiminde kullanılan ipliklerin yanı sıra, dar dokuma imalatında renkli iplik kullanım imkanı sağlayan ürünler de yer alıyor. Fuarda ayrıca, dünyanın tanınmış elastan iplik markaları da ürünlerini sergiliyor. Sektörün tanınmış firmalarının en son teknoloji ile sürdürülebilir özellikte ürettikleri brodeler ise fuarın en gözde ürünleri arasında yer alıyor. Bu grupta brodede dünyanın ikinci Türkiye’nin ise ilk GOTS Belgesi’ni alan firmanın ürünleri fuarda oldukça dikkat çekiyor.

Öte yandan dijital baskıdaki son teknolojilerin sergilendiği fuarda, metraj baskının yanı sıra, butik tarzı işlerde hızlı ve seri şekilde dijital baskı yapabilen makineler de fuarda ziyaretçilerle buluşuyor. Baskıda Türkiye’nin 81 iline etkin servis sunan bu firmalar, fuar alanında demo üretim yaparak ziyaretçilerini bilgilendiriyor. Giyim imalatında kullanılan aksesuarların da sergilendiği fuarda, her türlü polyester, metal, plastik düğmenin yanı sıra, tahta, korozo, boynuz, sedef gibi doğal ham maddelerle yapılmış ürünler de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Yine giyim imalatında kullanılan kuşgözü, rivet, çıtçıt, trok, klikıt, bağucu, toka, gibi aksesuarlar geniş model seçeneğiyle fuarda yer alıyor. Örme teknolojisinde de en son yeniliklerin sergilendiği fuarda, ayrıca iklimlendirme konusunda Türkiye’nin en tecrübeli firmaları da imalatçılara çözümler sunuyor.

Fuarda Denizli başta olmak üzere Kahramanmaraş, Gaziantep, Bursa, Uşak, İzmir ve İstanbul’dan pek çok katılımcının stant açtığına dikkat çeken Termin Fuarcılık Genel Müdürü Derya Gençay, “Termin Fuarcılık ve ÖRSAD işbirliği ile ikincisini düzenlediğimiz Ege Pamuk, İplik, Kumaş, Tekstil Aksesuarları ve Tekstil Teknolojileri Fuarımızın dün açılışı yapıldı. 31 Ekim Pazar akşamına kadar açık kalacak. Türkiye’nin dört bir yanından sektör temsilcilerinin katıldığı fuarımıza ilginin her geçen yıl artması bizleri mutlu ediyor. Sektör paydaşlarımızı fuara bekliyoruz” dedi.

Fuarın destekçilerinden olan ÖRSAD Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Vıcıl da, “Fuarımızda yerli ve milli üreticiler, iplikçiler, yağcılar, yuvarlak örgü makinecileri kısacası iğneden ipliğe her şey yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Yerli ve milli üretim
Fuarda tanıtımı yapılan ürünlerin yerli ve milli ürünler olduğunu belirten Tihi Teks Makine Genel Müdürü Emre Özkan ise, “Tihi Teks olarak Türkiye’nin ilk ve tek yerli örgü platininin imalatçısıyız. Bugün milyonlarca dolar vererek yurtdışından ithal ettiğimiz ürünleri Türkiye’de geniş bir ürün yelpazesinde üretiyoruz. Bunun yanı sıra güney Amerika’dan Ortadoğu’ya Avrupa’dan Afrika’ya 30’dan fazla ülkeye ürettiğimiz ürünleri ihraç ediyoruz. Tüm Dünya genelinde rekabet ediyoruz. Türk adını Dünyaya duyurmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kemal Özsoy İplik Finansman Yetkilisi Mustafa Harat da, fuarla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
“İplik sektöründe faaliyet göstermekteyiz. 1980 yılından bu yana pamuk polyester, polyester ve kompakt penye gibi her türlü iplikte faaliyet gösteriyoruz. Denizlili tek firmayız. Diğer firmalardan da destek bekliyoruz. Denizli’ye gelen ipliklerin yüzde 80’nini biz tedarik etmekteyiz. Firma olarak çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu. Tüfekçi Makine Genel Müdür Yardımcısı Seçkin Yıldırımdemir, “1912 yılında imalatına başlayan firmamız sürdürülebilir teknolojiler için tekstil fabrikalarında iklimlendirme ve toz toplama makinaları yapmaktadır. Gaziantep’ten biz kalktık geldik, sizleri de bu fuara bekliyoruz”

Sektör paydaşlarını fuara davet eden Huixing Makine yetkilisi İbrahim Sağlam ise, “Uzak doğu teknolojisini İstanbul’dan Denizli’ye taşıdık. Denizli’de ki sektördeki tüm paydaşlarımızı fuara bekleriz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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