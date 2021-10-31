Merkezefendi fren yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DENİZLİ, (DHA) ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Icrypex'e deplasmanda 74-62 yenilen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, seri yakalama fırsatını yine kaçırdı.

Ligde geçen hafta HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u evinde yendikten sonra İstanbul'da Beşiktaş engeline takılan Denizli temsilcisi, 6 maçta 2 galibiyette kaldı. Maçta Merkezefendi Antrenörü Zafer Aktaş, Lomasz'a yapılan faule itiraz ederken sahaya girdiği gerekçesiyle diskalifiye edildi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA

2021-10-31 12:54:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.