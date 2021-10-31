Vosvoscular festival için Pamukkale’de 3. kez toplandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vosvoscular festival için Pamukkale’de 3. kez toplandı

İHA

Vosvoscular festival için Pamukkale’de 3. kez toplandı

Pamukkale Belediyesinin destekleriyle yapılan vosvos festivali bu yıl "3. Karahayıt Vosvos Cumhuriyet Kampı" adıyla gerçekleşti.

Pamukkale Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Denizli Vosvos Kulübü ile ortaklaşa "3. Karahayıt Vosvos Cumhuriyet Kampı" gerçekleştirildi. Karahayıt Kent Ormanı önünde 2931 Ekim tarihleri arasında düzenlenen festivale ülkenin dört bir yanından yüzlerce vosvoscu katıldı. Geleneksel hale gelen festivale katılan vosvoscuları Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, eşi Dr. Nur Örki ile birlikte ziyaret etti. Burada katılımcılarla sohbet eden Başkan Örki, ülkenin dört bir yanından gelen misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. "Bu yıl festivalimizin üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz" diyen Başkan Örki, "Turizm merkezi olan ilçemizin tanıtımı için bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Vosvoscu dostlarımızla daha önce 2 kez bir araya gelmiştik. Üçüncü buluşmamız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleşti. Güzel ülkemizin dört bir yanından gelen vosvoscu dostlarımızla bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Pamukkale'mizin tanıtımı için bu ve benzeri etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Umut ediyorum ki vosvoscu dostlarımız buradan güzel anılarla ayrılsın. Bir kez daha tüm dostlarımıza festivalimize katıldıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

3. Karahayıt Vosvos Cumhuriyet Kampı"ina katılan yüzlerce vosvoscu UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki beyaz cennet Pamukkale ile sağlık turizminin önemli merkezi olan Karahayıt'ta düzenlenen konvoyda araçlarına Türk Bayrakları ile süsleyerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutladılar. Denizli Vosvos Kulübü Başkanı Osman Şipal, Ankara Vosvos Dayanışma Derneği Başkanı Fikret Gültekin ile etkinlik için İzmir' den gelen Yasemin Aksoy ve Burdur'dan katılan Alper Köse, kampın ev sahipliğini yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

15 tonluk kamyon 8 yaşındaki kızın üzerinden geçti
YEREL HABERLER 15 tonluk kamyon 8 yaşındaki kızın üzerinden geçti
İşgalden Cumhuriyet'e giden yol canlandırıldı
YEREL HABERLER İşgalden Cumhuriyet'e giden yol canlandırıldı
Merkezefendi fren yaptı
YEREL HABERLER Merkezefendi fren yaptı
Meme kanserinde erken teşhis başarıya ulaşma oranını artırıyor
YEREL HABERLER Meme kanserinde erken teşhis başarıya ulaşma oranını ...
Denizli Belediye teşkilatının 145. yaşı törenle kutlandı
YEREL HABERLER Denizli Belediye teşkilatının 145. yaşı törenle ...
Pamukkale Belediyesi Tenis Turnuvası'nda kupalar sahibini buluyor
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi Tenis Turnuvası'nda kupalar ...
Anneannesinin sandığından çıkan tohumlar dev bal kabağı oldu
YEREL HABERLER Anneannesinin sandığından çıkan tohumlar dev bal ...
Cumhuriyet Bayramı coşkusu Büyükşehir ile yaşandı
YEREL HABERLER Cumhuriyet Bayramı coşkusu Büyükşehir ile yaşandı
Denizlispor, Kocalispor'la karşılaşacak
YEREL HABERLER Denizlispor, Kocalispor'la karşılaşacak
İğneden ipliğe her şey bu fuarda Piktech kapılarını yeniliklerle açtı Tekstilcilerin merakla beklediği Piktech 2021, sektör temsilcilerini Denizli'de buluşturdu
YEREL HABERLER İğneden ipliğe her şey bu fuarda Piktech kapılarını ...
500 metrelik bayrakla cumhuriyet yürüyüşü
YEREL HABERLER 500 metrelik bayrakla cumhuriyet yürüyüşü
Denizli'de 'Cumhuriyet Bayramı' coşkusu
YEREL HABERLER Denizli'de 'Cumhuriyet Bayramı' coşkusu
Denizli'de yeğenini öldüren amca tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli'de yeğenini öldüren amca tutuklandı
Sarıgül: Olağanüstü şartlar yoksa seçimlerin zamanında yapılmasını arzu ederiz (2)
YEREL HABERLER Sarıgül: Olağanüstü şartlar yoksa seçimlerin ...
Denizli'de hafta sonu sağanak yağış bekleniyor
YEREL HABERLER Denizli'de hafta sonu sağanak yağış bekleniyor
Futbol hakemlerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması
YEREL HABERLER Futbol hakemlerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ...
Pamukkale Belediyesinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel fotoğraf sergisi
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına ...
Denizli'de tartışılan heykeller kaldırıldı
YEREL HABERLER Denizli'de tartışılan heykeller kaldırıldı
Denizli Büyükşehir 145 yaşında Başkan Zolan: "Denizli’mizle ne kadar gurur duysak azdır"
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir 145 yaşında Başkan Zolan: ...
Cumhuriyet coşkusu tüm Denizli'yi sardı
YEREL HABERLER Cumhuriyet coşkusu tüm Denizli'yi sardı
Başkan Uz’dan taraftarlara çağrı
YEREL HABERLER Başkan Uz’dan taraftarlara çağrı
'Beyaz cennet' Pamukkale'de balonlu 29 Ekim coşkusu
YEREL HABERLER 'Beyaz cennet' Pamukkale'de balonlu 29 Ekim coşkusu
Cumhuriyet yürüyüşünde Şebnem Şirin unutulmadı
YEREL HABERLER Cumhuriyet yürüyüşünde Şebnem Şirin unutulmadı
Denizli'deki geçit töreninde öldürülen Şebnem'in fotoğrafları taşındı
YEREL HABERLER Denizli'deki geçit töreninde öldürülen Şebnem'in ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.