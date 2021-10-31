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Altaş Denizlispor - Kocaelispor: 1-1

DHA

Altaş Denizlispor - Kocaelispor: 1-1


Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA) -
STAT: Denizli Atatürk
HAKEMLER: Davut Dakul Çelik (xx), Baran Eraslan (xx), Hüseyin Aylak (xx)
ALTAŞ DENİZLİSPOR: Stackhowiak (xx), Hakan (xx) (Dk. 67 Muğdat x), Oğuz (xxx), Erdal (xx), Gökhan (xx), Tusha (x) (Dk. 46 Mustafa Çeçenoğlu x),  Muhammed Gönülaçar (xx), Onazi (x) (Dk. 61 Djedje x), Mayi (xx), Aissati (xx), Ömer (x) (Dk. 61 Özer x)
KOCAELİSPOR: Korcan (xx), Abdoulaye Cisse (xx), İlyas Kubilay (x) (Dk.76 Mouhamed Diop x), Musa (xx), Atila (xx), Pereira (x) (Dk. 62 Cabezas x) (Dk. 80 Omolo x), Mandjeck (xx), Mehmet (xx), Yılmaz (x), Benhur (xx), Dino Ndlovu (xxx) 
GOLLER: Dk. 78 Oğuz (Altaş Denizlispor), Dk. 5 Dino Ndlovu (Kocaelispor)
SARI KARTLAR: Muğdat (Altaş Denizlispor), Cabezas, Yılmaz, Atila, Mandjeck (Kocaelispor)
Spor Toto 1'inci Lig´in 11´inci hafta karşılaşmasında Altaş Denizlispor, sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
5´inci dakikada gelişen Kocaelispor atağında, İlyas ceza alanı sağ çaprazında Dino Ndlovu´yu topla buluşturdu. Dino´nun plase vurunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 
8´inci dakikada Mayi sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Ömer´in penaltı noktası üzerinde yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Korcan´da kaldı.
9´uncu dakikada Cisse defansın arkasına gönderdiği pasta ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bunhur, kaleci Stackhowiak´ın üzerinden topu kaleye gönderdi. Hakan son anda çizgi üzerinde topa müdahale ederek golü önledi. 
11´inci dakikada sol çaprazda topla buluşan Benhur, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sert vurdu. Kaleci Stackhowiak topu kornere çeldi. 
35´inci dakikada Hakan´ın kullandığı taç atışında Mayi topu kafayla ceza sahasına sektirdi. Karambolde topu önünde bulan Ömer´in yerden vuruşunda kaleci Korcan meşin yuvarlağı direk dibinden kornere tokatladı. 
56´ncı dakikada Gökhan sol kanattan çizgiye inip yerden ortaladı. Ceza sahasında Mayi gelişine vurdu, kaleci Korcan´dan dönen topu savunma uzaklaştırdı. 
60´ıncı dakikada savunmadan çıkarken Mandjeck´in kaptırdığı topta Onazi, ceza yayı üzerinden plase vurdu. Kaleci Korcan topu direk dibinden kornere çeldi. 
73´üncü dakikada Gökhan soldan etkili ortaladı. Muhammed´in kafayla indirdiği topa Oğuz gelişine vurdu. Top direk dibinden auta gitti.
78´inci dakikada Gökhan sol kanattan ceza sahasına yerden ortaladı. Oğuz´un penaltı noktasında yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-1. 
88´inci dakikada Aissati ceza yayı dışından sert vurdu. Kaleci Korcan topu güçlükle kornere çeldi.
Maç bu skorla sona erdi.
 DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-10-31 21:09:05

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