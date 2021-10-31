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TFF 1. Lig: Denizlispor: 1 - Kocaelispor: 1

İHA

TFF 1. Lig: Denizlispor: 1 - Kocaelispor: 1

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Denizlispor ve Kocaelispor arasında Denizli’de oynanan mücadele 11 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar
5. dakikada atağa geçen Kocaelispor’da Dino Ndlovu ceza sahasına yakın noktadan vurduğu şut ile top filelerle buluştu. 10
20. dakikada Denizlispor, Kocaelispor üzerinde baskı kurmaya çalışırken meşin yuvarlağı kaleye isabet etmedi.
53. dakikada Kocaelispor atağa geçtiği sırada Denizlispor’dan auta çıkan top korner oldu. Sağ kanattan korner kullanan Kocaelispor'da meşin yuvarlağı kaleye az farkla auta çıktı.
60. dakikada Denizlisporlu oyuncu Onazi'nin uzaktan vurduğu şut ile top kaleyi az farkla es geçerek dışarı çıktı.
78. dakikada Denizlispor oyuncularından Oğuz Yılmaz yaptığı baskı ile meşin yuvarlağını kaparak topu filelerle buluşturdu. 11
88. dakikada baskı kurmaya devam eden Denizlispor’dan Ismail Aissati'nin vurduğu şut ile top kalecinin üzerinde kaldı.

Stat: Atatürk Stadyumu
Hakemler: Davut Dakul Çelik xx, Baran Eraslan xx, Hüseyin Aylak xx,
Denizlispor: Adam Stackhowıak xx, Hakan Çinemre xx (Muğdat Çelik dk. 67 xx), Veton Tusha xx (Mustafa Çeçenoğlu dk. 46 x), Ogenyı Onazı xx (Djedje dk. 61 xx), Oğuz Yılmaz xx, Erdal Akdarı xx, Ismail Aissati xx, Gökhan Süzen xx, Muhammed Gönülaçar xx, Kevın Mayı xx, Ömer Şişmanoğlu xx (Özer Özdemir dk. 61 x)
Yedekler: Abdulkadir Sünger, Leo Schwechlen, İlhan Depe, Alaattin Öner, Muhammed Eren Kıryolcu Teknik Direktör: Bulut Turhan
Kocaelispor: Korcan Çelikay xx, Mehmet Taş xx, Musa Nizam xx, Yılmaz Özeren xx, Dino Ndlovu xx, Atila Turan xx, Abdoulaye Cisse xx, İlyas Kubilay Yavuz xx (Mouhamed Dıop dk. 74 x), Georges Mandjeck xx, Michael Pereira xx (Bryan Cabezas dk. 61 xx) (Johanna Omolo dk. 80 x), Benhur Keser xx
Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Alpay Çelebi, İsa Nalbant, Semih Karadeniz, Denizalp Özdemir
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Goller: Oğuz Yılmaz (dk. 78) (Denizlispor), Dino Ndlovu (dk. 5) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Muğdat Çelik (Denizlispor), Bryan Cabezas, Atila Turan, Yılmaz Özeren, Georges Mandjeck (Kocaelispor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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