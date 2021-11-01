Sarayköyspor BAL'a puanla başladı

Sarayköyspor, Bölgesel Amatör Lig'de sezonun ilk maçında Demre Belediyespor ile 11 berabere kaldı.
Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) Denizli'yi temsil eden takımlardan olan Sarayköyspor, 20212022 sezonunun ilk karşılaşmasında Demre Belediyespor'a konuk oldu.
Kırmızı siyahlı ekip 45+2'inci dakikada kalesinde gördüğü golle devre arasına 10 mağlup gitti.
İkinci yarıya etkili başlayan Sarayköyspor, Berk Saraç'ın 46'ıncı dakikada attığı golle skoru 11'e getirerek maçta eşitliği yakaladı.
Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı. Sezonun ilk maçında deplasmanda mücadele eden Denizli ekibi, geriye düştüğü karşılaşmada sahadan 1 puanla ayrılmasını bildi.
Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, takımlarını zorlu deplasmanda da yalnız bırakmadı. Mücadeleyi tribünden takip eden Özbaş, karşılaşmanın ardından futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti.
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