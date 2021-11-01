Floor Curling şampiyonu Denizli

Necati Şaşmaz: Hepimiz için hayırlı olsun

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da düzenlenen Floor Curling Türkiye Şampiyonasında Denizli’yi temsil eden Tavas Hacı Bilal Cumhuriyet Ortaokulu Gençlik Spor Kulübü takımı karma kategoride Türkiye Şampiyonu oldu.

2831 Ekim tarihleri arasında Adana’nın ev sahipliğini yaptığı Floor Curling Türkiye Şampiyonası nefes kesen müsabakalara sahne oldu. Adnan Menderes Spor Salonunda gerçekleşen şampiyonaya 20 ilden 100 kulüp ve 400 sporcu katıldı. Denizli temsilcisi Tavas Hacı Bilal Cumhuriyet Ortaokulu Gençlik Spor Kulübü oyuncuları Ahmet Akif Çakır ve Sudenaz Çiyancının müthiş performansı ile kupaya uzandı. Yarı final maçını geriden gelerek uzatmalarda kazanan temsilcimiz, final maçında ortaya koyduğu rahat oyunla karma kategoride Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.