Denizli’nin 3 mahallesinde su kesintisi

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Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle 3 Kasım Çarşamba günü Pelitlibağ, Topraklık ve Hacıkaplanlar Mahallelerinde su kesintisine gidileceğini belirtildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle 3 Kasım 2021 Çarşamba günü 08.00 20.00 saatleri arasında Pelitlibağ, Topraklık ve Hacıkaplanlar mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği ifade edildi.

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