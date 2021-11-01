Denizlispor 1 puana razı oldu 



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) TFF 1'inci Lig'in 11'inci haftasında sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Altaş Denizlispor puanını 11'e yükseltti. Geçen haftayı bay takım olarak geçen Denizlispor, ilk yarısını 1-0 yenik kapattığı Kocaelispor maçında ikinci yarıda teknik direktör Serhat Gülpınar'ın yaptığı değişikliklerle oyunda denge sağlarken, stoper Oğuz Yılmaz'ın golüyle 1 puanı kurtardı.

Evinde oynadığı son 3 lig maçında mağlubiyet görmeyen Denizlispor'da Gökhan Süzen de yaptığı asistle takımını yine ipten aldı. 34 yaşındaki deneyimli sol bek oyuncusu, Oğuz'un kaydettiği golde sol kanattan yaptığı ortayla golün mimarı oldu. Başarılı oyuncu bu sezon 3'üncü asistini yapma başarısını gösterdi. DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-11-01 12:29:07



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