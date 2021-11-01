Yurt dışında iki kez ameliyat olan hasta şifayı memleketinde buldu

Yurt dışında iki kez ameliyat olan ancak şifaya kavuşamayan hasta, kesin dönüş yaptığı memleketinde yaptığı araştırmalar sonucu Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'ne gelerek karın içerisindeki aort damarının ve sol bacak damarının tamamen tıkalı olduğunu öğrendi. Yapılan tetkikler sonucunda gerçekleşen başarılı ameliyat ile aort damarından diz bölgesine kadar uzanan damarı değiştirildi.

Hollanda’da yaşayan 57 yaşındaki Alim Altun, uzun yıllar sonra Türkiye’ye kesin dönüş yaptı. Hollanda’da iki kez ameliyat olan Altun, damarına stent konulmasına rağmen iki ayağında uyuşma, yürüyememe, ağrı ve bunlara bağlı uyku problemleri yaşamaya devam etti. Yaptığı araştırmalar sonucunda memleketi Denizli'de tedavi olma kararı alarak Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'ne başvurdu.



Hastane hekimlerinden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Prof. Dr. Ahmet Baltalarlı ve Prof. Dr. Mustafa Saçar, 57 yaşındaki Altun'un yapılan tetkikler ve anjiyografi sonrasında aort damarının tamamen tıkandığını tespit etti. Yapılan ameliyatta suni damar kullanılarak, Altun’un dizine kadar uzanan aort damarı değiştirildi.

Şifayı memleketinde bulan Alim Altun, “Doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum yoğun ağrılar ile geldiğim hastaneden demir gibi çıkıyorum. Burada çok iyi bakıldı bana, özellikle hekimlerime, kattaki hemşireler ve kat çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Altun, ağrıları ile geldiği memleketinde şifa ile taburcu edilerek evinin yolunu tuttu.

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