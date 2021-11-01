Denizli'de uyuşturucuya 9 tutuklama

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 9'u tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah kentte, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen 12 adrese düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 784 gram esrar, hassas terazi, yeşil reçeteyle satılan 167 hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 16 mermi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 9'u tutuklandı. Diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-11-01 18:26:22



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