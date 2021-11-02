Denizlispor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar: İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız



Deniz TOKAT/DENİZLİ,(DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da teknik direktör Serhat Gülpınar, deplasmanda oynayacakları Tuzlaspor maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini belirterek, "İstediğimize yakın bir seviyedeyiz. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız" dedi.

Denizlispor, 5 Kasım Cuma günü deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, geçen hafta sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Kocaelispor maçının büyük bir bölümde rakiplerine üstünlük sağladıklarını belirtti. Takımın performansının gün geçtikçe daha iyi hale geldiğini kaydeden Gülpınar, "Oyun kurma, takımın boyu, koşu mesafeleri hepsi istediğimiz seviyelere gelmeye başladı. Kocaelispor maçını kazanmayı hak etmiştik. Sezon başı kamp geçirmemiş bir takımın fiziksel anlamda oyunu bu kadar domine edebilmesi, oyunu kontrol edebilmesi bizim için sevindiriciydi. Oyunumuz bu şekilde iyi olduğu sürece, bizim için bir sıkıntı gözükmüyor. İnşallah ileriki dönemlerde sonuca yansıtıp hem iyi oyun hem de iyi skorlarla devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"İYİ BİR SKORLA DÖNECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Tuzlaspor ile zorlu bir maça çıkacaklarını dile getiren Serhat Gülpınar, "Tuzlaspor geçen hafta son dakika golüyle mağlup oldu. Ligin iyi başlayan ekiplerindendi. Oyun formatlarında hazırlıklı gideceğiz. Her şeyden önemlisi, rakibin ne oynayacağı değil bizim ne oynayacağımız. Son maçımızdaki istek ve arzuyu sahaya yansıtabilirsek iyi bir skorla döneceğimizi düşünüyoruz. Takımımız yavaş yavaş rayına oturmaya başladı. Sezon başı dezavantajlıydık. İstediğimize yakın bir seviyedeyiz. Biz hafta hafta bakıyoruz. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız. Tuzlaspor maçından sonraki milli maç arası bize çok iyi gelecektir" şeklinde konuştu.

MUHAMMED GÖNÜLAÇAR, "DÜŞEN BİR ENKAZI KALDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Denizlisporlu orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar, yeni bir takım olduklarını zaman zaman da bunun dezavantajlarını yaşadıklarını aktardı. Geçiş dönemini iyi atlattıklarını belirten futbolcu, "Zor bir süreçti. Bunu kısa sürede aştık. Cuma günü oynayacağımız Tuzlaspor maçı bizim için önemli bir karşılaşma olacak. Bu maçı kazanırsak önemli bir avantaj sağlayarak yukarı sıralara söyleyebiliriz. Böyle bir potansiyelimiz ve kadromuz da var. Takım arkadaşlarıma güveniyorum. Birbirimize iyi uyum sağladık. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam ederlerse takımın daha iyi olacağını düşünüyorum. Düşen bir enkazı kaldırmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

OĞUZ YILMAZ: "ALT SIRALARDAN KURTULMAK İSTİYORUZ"

Kocaelispor maçında gol atarak takımın 1 puan almasını sağlayan Oğuz Yılmaz ise Tuzlaspor maçında 3 puan hedeflediklerini vurguladı. Oğuz Yılmaz şunları dile getirdi: "Bizim için çok önemli bir maç. Artık eşik atlamak istiyoruz. Alt sıralardan kurtulmak istiyoruz. Son 3 maçtır da yenilmiyoruz. Mücadelemiz çok iyi. Kazanmak istiyoruz. Daha önce gol anlamında bir şanssızlığım vardı. Direkten dönen toplar kaçırdığım pozisyonlar vardı. Bu gol hem benim özgüvenim hem de takımın puan kazanması için çok önemliydi. Gol atmamın çok bir önemi yok. Önemli olan kazanmak yada puan almak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

Teknik direktör Serhat Gülpınar'ın açıklamaları

Muhammed Gönülaçar'ın konuşması

Oğuz Yılmaz'ın açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

2021-11-02 16:58:51



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