Denizlispor, Tuzlaspor eşiğini atlamak istiyor

TFF 1. Lig’in 12. haftasında Denizlisporlu Muhammed Gönülaçar ve Oğuz Yılmaz, oynayacakları maç öncesi gerçekleşen idmanda Tuzlaspor maçını kazarak eşik atlamak istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig’in 12. haftasında Denizlispor, Tuzlaspor maçının hazırlıklarına başladı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesi Muhammed Gönülaçar ve Oğuz Yılmaz basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni takım olmanın dezavantajlarını yaşadıklarını belirten Muhammed Gönülaçar, “Bu geçiş dönemini iyi atlattığımızı düşünüyorum. Zor bir süreç, bunları aşmakta büyük takımlar bile zorlanırken, bizim kısa sürede aştığımızı düşünüyorum. Kocaelispor maçının bizim için güzel bir resim olduğunu söyleyebilirim. İkinci yarı çok üst düzey bir oyun oynayarak, rakibi mahkum ettik. Gol atabilir miydik, atabilirdik ama bunlar futbolun içinde olan şeyler” dedi.

Tuzlaspor maçının bir eşik olduğunu belirten Gönülaçar, “Cuma günü bizim için önemli olan bir maç daha var. Tuzlaspor maçının bizim için bir eşik olduğunu söyleyebilirim. Biz bu maçı alırsak çok büyük bir avantaj yakalayarak, yukarıları düşünebiliriz. Öyle bir potansiyelimiz ve takım kadromuz var. bende takım arkadaşlarıma güveniyorum. Takımsal olarak bir birimize çok iyi uyum sağladık. Birbirimizi artık tanıyoruz. Geldiğim günden bu yana taraftarı ilk defa bu kadar yakın hissettim. Bizimle maçı yaşadıklarını, sevindiklerini hissettim. Bizim arkamızda durup, bizi desteklemeye devam ederlerse ben daha iyi olacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Performansını her geçen gün arttırarak takıma katkı sağlamak istediğini belirten Gönülaçar, “Benim ya da bir başkasının oynaması önemli değil. Şu an sadece Denizlispor’un menfaatleri önemli. Hocamız da kimi hazır görüyorsa, oyun taktiğine ve takıma kimin daha çok katkı sağlayacağını düşünüyorsa onu oynatıyordur. Şu ana kadar fazla forma şansı buldum. Bunu iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Takımın tamamen oturmasıyla daha fazla katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Her geçen gün üzerine bir şeyler koymaya çalışıyorum çünkü ben iyi olursam takım iyi olur” şeklinde konuştu.



“Alt sıralardan kurtulmak istiyoruz”

Tuzlaspor maçını fırsata çevirerek üst sıralara çıkmak istediklerini belirten Oğuz Yılmaz, “Hazırlıklarımız devam ediyor. Çok önemli bir maç. Artık bir eşik atlamak istiyoruz. Alt sıralardan kurtulmak istiyoruz. Son 3 maçtır yenilmiyoruz. Güzel bir grafiğimiz var. Buna göre oynayacağız, kazanmak istiyoruz. Baya bir şanssızlığım vardı, direkten dönen toplar, kaçırdığım pozisyonlar. Bu gol hem benim özgüvenim için hem de takımın bir puan kazanması için önemliydi. Benim golümün bir önemi yok, istediğimiz oyuncu gol atabilir. Biz kazanalım ya da puan alalım yeter. İnşallah bu maçta ben ve ya başkası atar, puanları alırız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.